Maritza García a electores: “Los de la reelección no valen la pena”

Elecciones2020. La exparlamentaria Martiza García, quien militó en las filas de la bancada creada por Kenji Fujimori, Cambio21, invocó a los ciudadanos que participarán en los próximos comicios de enero, a no votar por sus excolegas congresistas.

A través de Twitter, la exlegisladora, además de saludar por Navidad a la población, les aconsejó que descartaran a los postulantes que van por la reelección al Parlamento 2020 debido a que “cada uno tiene su guardadito” y, por ello, “no valen la pena”.

En su mensaje, Maritza García, es más, exhortó a los ciudadanos y ciudadanas a votar de modo que “renovemos la clase política” del país, una premisa enarbolada por varios candidatos al nuevo Legislativo.

“Feliz Navidad para todos. Aprovecho la ocasión para pedirles que elijan bien a sus representantes. Los de la reelección no valen la pena, cada uno tiene su guardadito. Renovemos la clase política”, escribió en Twitter la exlegisladora quien, vale señalar, llegó al Congreso en el 2016 con el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.

Renuncia a su candidatura

Es preciso señalar, por otro lado, que García formó inicialmente la lista del partido Vamos Perú para postular al Congreso en las elecciones 2020.

El 21 de noviembre pasado, sin embargo, la exlegisladora se manifestó en Twitter para pronunciarse respecto a su pretensión de alcanzar nuevamente una curul tras la disolución del Congreso decretada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En su momento, la exintegrante de Cambio21 señaló que declinaba su candidatura debido a que no subsanaría las observaciones que el Jurado Electoral Especial había hecho a su postulación debido a su condición de exparlamentaria.

Para ese momento, vale agregar, el Jurado Nacional de Elecciones aún no había aclarado las reglas que regirían los comicios de enero de 2020, por lo que no se tenía claro si los disueltos excongresistas podrían participar.

Posteriormente, el JNE aclaró que los disueltos exparlamentarios sí podrían participar, pues no se les negaría el derecho (aclarando a su vez que no podrían participar en las elecciones generales del 2021); sin embargo, para ese momento ya García había declinado su candidatura para sumarse a la campaña en contra de “la reelección” de los disueltos exlegisladores.

“El JNE deberá proceder a mi exclusión de la lista de candidatos de Vamos Perú porque no subsanaré la observación al haber decidido declinar a mi postulación al Congreso y a sumarme a la campaña de la no reelección de congresistas disueltos. La coyuntura política no lo amerita”, se pronunció Maritza García en su oportunidad.