Walter Aduviri: Cuellos Blancos también están en regiones

Kléber Sánchez

El suspendido gobernador regional Walter Aduviri, a través de una carta escrita desde el penal Yanamayo, acusó a los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de Puno de emitir una sentencia politizada en su contra. "Los Cuellos Blancos no solo están en Lima y Callao, también están... en el sistema judicial de las regiones", redactó.

Los magistrados de esa Sala declararon infundado el recurso de apelación de Aduviri y confirmaron la condena de seis años de cárcel por la asonda del Aimarazo ocurrido en 2011.

Aduviri sostiene que los jueces no pudieron probar su participación como coautor no ejecutivo. "Refieren que coordiné los disturbios, pero lo más curioso es que no demuestran las pruebas”, sostuvo.

En otra parte, rechaza la sentencia que considera criminaliza las luchas sociales y apoya directa e indirectamente el saqueo de los recursos naturales en la región y el país. "Sus decisiones judiciales son totalmente politizadas y de odio a las comunidades originarias de la región y el país”, continúa. Explica que los jueces y el presidente del Poder Judicial de Puno (Walter Galvez) han sido dirigentes, políticos universitarios en sus tiempos. Y se pregunta: "¿Está politizado o no el sistema de justicia en Puno?".

Al finalizar, pide la intervención de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial y hasta de la aún no creada Junta Nacional de Justicia. Se buscó la versión de la Corte de Puno pero no respondieron.❖