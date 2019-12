Cledy Gutiérrez señaló que pese a que los tiempos son cortos la ONPE está cumpliendo con todas las actividades del cronograma electoral como la capacitación a los miembros de mesa, electores, personeros y miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, agregó que es recurrente que muchos miembros de mesa no cumplen con la hora de la convocatoria, lo cual perjudica la instalación de las mesas de sufragio.

“Son ellos los que tienen que cumplir, son los que tienen que estar presentes a las 7 de la mañana tanto titulares como suplentes (...) Si los seis no están presentes y no firman la hoja de asistencia la mesa no se puede instalar”, comentó.

Gutiérrez explicó que estas elecciones son importantes, por lo que los electores deberán analizar e investigar sobre los candidatos para elegir la mejor opción. Además, agregó que no tiene ningún sentido buscar anular las elecciones.

Por otro lado, enseñó cómo marcar correctamente en la cédula de elecciones congresales 2020, donde está permitido hacerlo con un cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo preferente del elector, sin importar que las líneas sobrepasen el marco. Sin embargo, recordó que el voto cruzado no es posible y se convierte automáticamente en nulo.

De igual modo, el elector tendrá que poner los números de su candidato al lado del símbolo elegido. Cabe recordar, que las listas presentadas por las organizaciones políticas solo llegan hasta 36 participantes.

