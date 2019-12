Exempleada de socio de Mark Vito es una falsa aportante

La pregunta clave se la hicieron a Sandra Morales Bravo al final de la diligencia.

“-¿En alguna oportunidad alguna persona le solicitó realizar depósitos de dinero a las cuentas del partido Fuerza 2011?”, le indicaron.

"Nunca", respondió, contundente.

"-¿Alguna vez ha prestado su nombre o identidad para realizar depósitos de dinero a las cuentas de Fuerza 2011?", repreguntaron.

"No", dijo secamente.

En ese momento la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Paulina del Rocío Luque, le mostró un registró de depósito a su nombre y apellidos en la cuenta de Fuerza 2011 en el Scotiabank. Sandra Morales aparentaba sorpresa.

"¿Reconoce su firma que aparece en el documento del registro de operaciones únicas, de fecha 1 de junio de 2011, en el que se deposita la suma de 14 mil dólares, que en este acto se le pone a la vista?", le dijo la fiscal.

Según ella, nunca había visto ese dinero y mucho menos lo había aportado. Al parecer, el Equipo Especial había encontrado otra falsa aportante. Pero, como veremos, no era una más.

"-Me sorprende. Los datos que se consignan allí me corresponden, pero jamás he realizado dicho depósito de dinero a las cuentas de Fuerza 2011. Desconozco esa operación", arguyó.

"-¿Recibió dinero en efectivo por parte de algún miembro de Fuerza 2011 para realizar el depósito antes señalado?", le pidieron que confesara.

"-Nunca he recibido dinero en efectivo para realizar el depósito que se me pone a la vista. Dicha operación nunca la ejecuté", persistió Sandra Morales en su versión.

"¿Tenía la capacidad económica para realizar el depósito de 14 mil dólares?", persistió la fiscal.

"No tenía capacidad económica", respondió.

Sandra Morales recordó que en 2011 laboraba como secretaria de la gerencia y secretaria de importaciones de Comercial Maderera Andina, de propiedad de Nikola Seremet Slavkovic, amigo íntimo de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella.

Le mencionaron los nombres y apellidos de 41 personas y dijo que no las conocía. Pero sí había tenido contacto con el siguiente personaje que le fue mencionado.

"-¿Conoce a Mark Vito Villanella?", le dijeron.

"Sí, lo conozco en razón de mi trabajo porque era proveedor de fletes de la empresa C&B Logistics, siendo el señor Mark Vito (Villanella) el gerente comercial de dicha empresa y cuyo agente de aduanas era la empresa SLI Aduanas. El único vínculo que me une al señor Mark Vito (Villanella) era una relación comercial con la empresa para la cual trabajaba".

Para el Equipo Especial, que una empleada del empresario Nikola Seremet Slavkovic, amigo de Mark Vito Villanella, aparezca como falsa aportante de la campaña de la esposa de este, Keiko Fujimori, no parece una casualidad. ¿Usaron la identidad de Sandra Morales Bravo? ¿O ella sabe quién hizo la falsa donación?

Lo cierto es que después de trabajar para C&B Logistics y SLI Aduanas, Mark Vito Villanella constituyó su propio negocio de corretaje inmobiliario, MVV Bienes Raíces. Y entre los principales clientes del cónyuge de la excandidata presidencial se encuentran, precisamente, su amigo Nikola Seremet Slavkovic (US$ 51,034), dueño de Comercial Maderera Andina, donde laboró la falsa aportante Sandra Morales Bravo, la que mantuvo contacto con Mark Vito Villanella.

Por cierto, también contrataron los servicios de MVV Bienes Raíces la madre de Seremet, Angélica Seremet Tesoro (US$ 36,762), la misma Comercial Maderera Andina (US$ 57,737) y la Inmobiliaria CMS (22,026), cuyo dueño también es Seremet.

Nikola Seremet era más que un cliente de MVV Bienes Raíces de Mark Vito Villanella y este un proveedor de Comercial Maderera Andina, de Nikola Seremet. Juntos constituyeron la compañía MNG Transportes. El empleador de la falsa aportante Sandra Morales era socio del esposo de la excandidata cuya campaña recibió los US$ 14 mil.

Las huellas de Nikola Seremet Slavkovic

Mark Vito Villanella está imputado por el presunto delito de lavado de activos. El Equipo Especial considera que los supuestos contratos entre MVV Bienes Raíces y Nikola Seremet Slavkovic, su madre y dos de las empresas de este por un total de US$ 167,559 serían una simulación.

El empresario Nikola Seremet también aparece como comprador de 27 invitaciones para los cócteles prorecolección de fondos para la campaña de Keiko Fujimori por US$ 9 mil 450. El testigo Jorge Yoshiyama Sasaki ha declarado que los cócteles eran una pantalla para encubrir los ingresos de dinero no declarados.

Un colaborador eficaz ha dicho que MNG Transportes, de Vito y Seremet, adquirió vehículos “con dinero que sobró de la campaña”.

El dato

Cadena de mando. El excongresista fujimorista Miguel Castro Grández declaró al Equipo Especial que dos amigos íntimos de Keiko Fujimori, Nikola Seremet Slavkovic y Remo Ángeles Cintra, lo convocaron para que postulara al Congreso por Fuerza 2011.

La prueba del falso aporte

Reporte bancario que consigna el aporte de US$ 14 mil a la cuenta de Fuerza 2011, pero Sandra Morales dice que no lo hizo.