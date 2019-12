Ernesto Blume asegura que no abordó auto con Giuliana Loza, sino con su esposa

El magistrado Ernesto Blume manifestó que no abordó su vehículo junto a la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, el sábado 9 de noviembre tras coincidir en el restaurante Bocatta de San Borja.

La República tuvo acceso a imágenes en la que se observa al presidente del Tribunal Constitucional y a la defensa de Fujimori Higuchi en el citado centro de comidas.

A su salida. Ernesto Blume aseveró que con quien ingresó a su auto era su esposa, mas no Giuliana Loza. Ello sucedió días antes de que el pleno del TC determinara la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.

“No la vi a la abogada Giuliana Loza. No la vi y, por ende, no la saludé y no conversé con la abogada de la ciudadana Keiko Fujimori. Lo digo claramente: Yo nunca vi a la señora Loza. La única vez que la he visto es en la audiencia en el TC durante el hábeas corpus de la ciudadana Keiko Fujimori”, sostuvo para Correo, el lunes 23.

“Suelo acudir al restaurante Bocatta con mi esposa y algunas amistades. Si usted se refiere al video que están difundiendo, le aclaro que la dama con la que salgo es mi esposa y nos acompaña un amigo con el que mantenemos mi esposa y yo, una larga amistad”, adicionó.

Por su lado, en comunicación con este medio Giuliana Loza también niega haberse reunido con Ernesto Blume.

"¿Creen que alegremente voy a reunirme con Ernesto Blume en un lugar abierto y en un restaurante? Imposible”, intentó explicar.