Las elecciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL) realizadas el 30 de noviembre fueron anuladas por el Comité Electoral, a través de la una resolución emitida el último lunes. Las graves irregularidades denunciadas fueron los motivos de la decisión.

Con esta medida se ordena la formulación de un nuevo cronograma electoral en busca de la nueva junta directiva, junta de vigilancia y delegados del período 2020 – 2021 del colegiado. Esta nueva programación deberá ser publicada en el diario El Peruano, un diario adicional y en la web de la institución.

PUEDES VER JNJ: José Luis Lecaros se inhibe de entrevistar a dos postulantes

El nuevo Comité Electoral fue elegido el pasado 6 de diciembre, luego que destituyeron a los tres anteriores encargados de la organización de las anuladas elecciones.

Elecciones CAL 30 de noviembre

En el proceso en mención Javier Villa Stein, exvocal superior con vínculos fujimoristas y apristas, obtuvo 8,087 votos y en redes sociales se proclamó ganador. En segundo lugar del conteo quedó César Gilberto Castañeda Serrano con 4,010 votos.

No obstante, la aún titular del CAL, Maria Elena Portocarrero, mencionó en conferencia de prensa que no se había obtenido a su nuevo máximo representante del gremio, y que no se conocía el paradero de las ánforas.

PUEDES VER Zoraida Ávalos niega cuestionamientos al trabajo del Equipo Especial Lava Jato

Se presentaron otras irregularidades como las de logística e infiltraciones de personajes desconocidos y que se hacían pasar como orientadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Además, abogados denunciaron el mismo día de los comicios que en algunas cédulas de votación no se encontraba la foto y número del candidato Walter Ayala.

Indicaron también que personas vinculadas al exmagistrado, relacionado al grupo agresivo fujimorista La Resistencia, estaban en la supervisión de sufragio a pesar de no ser parte del Comité Electoral.

Ante estos hechos la notaria contratada para certificar que el proceso se negó a avalar el proceso y se retiró del local como protesta. Recién este 23 de diciembre se ordenó la anulación de las elecciones y la ejecución del nuevo cronograma para designar a las nuevas autoridades del CAL.