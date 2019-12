62 % de la población desaprueba desempeño del Tribunal Constitucional

Un nuevo sondeo efectuado por el Instituto de Estudios Peruanos muestra que un 62 % de los encuestados rechazan la labor que viene ejecutando el Tribunal Constitucional.

Asimismo, que apenas un 23 % aprueba la gestión del máxima institución de interpretación de la Constitución en el país, y que un 15 % opta por no precisar.

El estudio de IEP fue hecha a 1215 personas a nivel nacional desde el 7 hasta el 10 de diciembre de este año. A la vez, tiene un nivel de confianza de 95 % y un +- 2,8 % como margen de error.

La última decisión coyuntural decidida por el Tribunal Constitucional -aún presidida por Ernesto Blume- fue la admisión del hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumplía prisión preventiva por presunto lavado de activos.

Al respecto, el exministro Diego García Sayán señaló que esa determinación del Tribunal Constitucional es por lo menos discutible.

“Ese fallo a mí me parece un poco discutible, por decirlo menos, porque no está claro cuál es el fundamento, y el fundamento no tiene que ser 20 páginas, puede ser un párrafo que diga ‘estamos en desacuerdo en A, B, C y D, pero coincidimos en que en este cierto punto hay una violación de los derechos fundamentales’”, explicó.

“Más allá de lo que hay detrás, creo que ahí se cometió un error y eso no le hace bien a la percepción de un tribunal serio y consolidado y espero que no se repita una decisión de esa naturaleza, donde la fundamentación [en el caso Keiko Fujimori] aparece dispersa y hay párrafos que son contradictorios”, agregó Diego García Sayán.

En las siguientes semanas, el TC decidirá si acepta la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, en contra de Martín Vizcarra, quien cerró el Congreso en septiembre de este año.