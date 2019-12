Laura Bozzo insiste en ser presidenta

Hay que hacerle caso al pueblo, aunque se equivoque. Enrique Fernández Chacón.

No descarto postular el 2021 a la presidencia. El Perú vive una dictadura porque no existe un equilibrio de poderes. Laura Bozzo.

Fue promotor del desastre democrático que vivimos en el Perú. Lourdes Alcorta sobre César Villanueva.

Alan no tenía que sobornar a nadie. Hizo lo que hace un presidente con pantalones: ordenó develar un motín de terrucos asesinos. Ese es el valor de todo aprista, no le tememos a los terrucos ni a sus promotores que se han hecho ricos con juicios al estado. ¡Vivan la FF.AA.! ¡Viva ALAN! Omar Quesada justificando la matanza de El Frontón.

Está pidiendo chepa. Phillip Butters sobre el anuncio de Keiko Fujimori de que se aleja de la política.

Él se encuentra privado de su libertad y no forma parte de FP. Milagros Salazar sobre Alberto Fujimori.

Si me preguntas, ¿el 5 de diciembre tú fuiste a la Diroes a hablar con el líder histórico del fujimorismo que es el presidente Fujimori? Yo te digo que sí, sí fui. Tú me preguntas si encontraste en esa reunión o en la visita que hiciste coincidencias con el señor Crisóstomo Benique, sí, también es cierto. ¿Qué más te podría decir? ¿De qué conversamos? La historia del Perú, lo que pasó en su gobierno, comimos rico. Diethell Columbus.

Como secretario he recibido un montón de propuestas y también le he pedido sugerencias para diferentes listas, entre esas personas fundamentalmente, con toda lógica, he ido a pedirle algunas sugerencias al presidente fundador. Esto refleja la unidad del fujimorismo en general. Luis Galarreta sobre la nueva influencia de Alberto Fujimori en FP.

Vizcarra puede ser vacado por violentar la constitución. Martha Chávez.

Voten por quienes trabajen para eliminar inmunidad. Martín Vizcarra.

El regalo más perverso que he recibido, el 26 de diciembre, un día después de navidad. Keiko Fujimori sobre el nuevo pedido de prisión preventiva.

En Solidaridad Nacional nos oponemos al chavismo. Resulta que ahora decirle al marxista que es marxista es una ofensa. Rosa Bartra sobre el spot de ‘terruqueo’ lanzado por su partido.

Me hubiese gustado actuar más rápido. Alcalde Jorge Muñoz.