Más evidencias contradicen a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a Jaime Yoshiyama en la investigación que ambos afrontan por el presunto delito de lavado de activos.

La semana pasada, según reveló ayer Cuarto Poder, Manuel Gubbins Bovet, sobrino del empresario fallecido Juan Rassmuss Echecopar, reveló ante el Equipo Especial Lava Jato que Yoshiyama Tanaka no dijo la verdad sobre el monto aportado por Rassmuss Echecopar a FP en el 2011 y el supuesto desconocimiento que tenía Fujimori Higuchi al respecto.

Para entender las contradicciones es necesario recordar que el 15 de noviembre del 2018, el fiscal José Pérez reveló que Jorge Yoshiyama confesó que su tío Jaime Yoshiyama le entregó US$ 800 mil para camuflarlos con falsos aportantes en la campaña de Fuerza 2011.

Una semana después, Jaime Yoshiyama, desde Miami, dijo que esa cifra fue donada por Rassmuss y que la lideresa de FP no lo sabía. Alegó que el multimillonario le encomendó guardar el secreto. Con este argumento buscó rechazar la tesis de que ese dinero provenía de Odebrecht.

Sin embargo, Gubbins detalló a la Fiscalía que Empresa Sudamericana de Fibras solventó al partido naranja en las dos últimas campañas presidenciales. En el 2011 fue con US$ 3.4 millones.

En esa campaña, según el sobrino de Rassmuss, se realizaron 17 entregas de dinero en la primera y segunda vuelta electoral para la candidatura de Keiko Fujimori. Mientras que en el 2016 el apoyo fue de US$ 1. 4 millones. Es decir, en total, la empresa de Rassmuss financió a FP con US$ 4.8 millones no reportados ante la ONPE.

Además, Gubbins afirmó ante el equipo fiscal que su tío se reunió con Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama para concretar la operación. “Sí, aproximadamente entre 4 o 5 veces con los dos, unas dos veces en casa del señor Yoshiyama y por lo menos una vez en la Empresa Sudamericana de Fibras”, detalló.

Así desmintió a Yoshiyama Tanaka, quien sostenía que Fujimori no sabía de los aportes.

Las cifras no cuadran

Fuerza Popular manejó más dinero de lo reportado oficialmente. Si al supuesto aporte de Rassmuss en el 2011 (US$ 3.4 millones) se suman los de Dionisio Romero Paoletti (US$ 3 millones 650 mil) y de Víctor Rodríguez del Grupo Gloria (US$ 200 mil), en total, la agrupación naranja habría administrado US$ 7 millones 250 mil, que al tipo de cambio de entonces (2.7 s oles) equivalía a S/ 19 millones 575 mil. Sin embargo, Fuerza Popular solo reportó ante la ONPE aportes individuales por S/ 14 millones 841 mil 579. Es decir, había una diferencia de S/ 4 milllones 733 mil 421 soles.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, la declaración de Gubbins no minimiza la investigación a los aportes de Odebrecht, sino más bien refuerza la pesquisa del fiscal Pérez.

Sobre todo porque los montos no fueron informados a la ONPE, como tampoco lo fueron las cifras millonarias entregadas por Credicorp, el Grupo Gloria y de Odebrecht, según lo afirmado por Jorge Barata el 12 de diciembre pasado. A eso se suma que la investigación fiscal apunta a que tales fondos fueron “pitufeados”. “Ese dinero tiene que estar dentro de la contabilidad de la empresa y al estar tiene que ser de carácter contable y tributario, a partir de eso todos los que han participado deben responder”, argumentó.

Lamas sostuvo que si los aportes fueron en efectivo y en maletas, como los hizo Credicorp, se deberá verificar la fuente de origen del dinero y si este fue bancarizado. “La sospecha aparece porque la información de ahora se contrapone con la anterior”, dijo.

Dinero no reportado a ONPE refuerza tesis de Fiscalía

- El miércoles 26 será la audiencia por el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en la Sala Penal Transitoria. El fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de cárcel para la lideresa de Fuerza Popular.

- Trascendió que entre los nuevos elementos a ser expuestos estarían las declaraciones de Jorge Yoshiyama y de los empresarios que apoyaron al fujimorismo en el 2011.

- De acuerdo con el informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE, en el 2011 FP recibió S/ 17 millones 450.752. Los montos reportados por otras grandes compañías reflejan que este partido en realidad accedió a más de S/ 19 millones. Súmese a ello los US$ 1.2 millones de Odebrecht.