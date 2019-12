“El poder es de la gente”

Ana Cecilia Lucana, candidata P. Morado. Cusco (4)

El Congreso complementario 2020-2021 tendrá una agenda bien definida: la reforma política, judicial y la lucha contra la corrupción son prioritarias. Sin embargo, no podemos perder de vista el suceso histórico que esta elección significa, ya que después de una grave crisis política y de representación tenemos la oportunidad de devolverle la dignidad al Congreso y devolver el Congreso a la gente. Nuestro voto no vale un lapicero o una cajita de fósforos, es momento de apostar por propuestas claras y realistas, pero sobre todo por nuevos rostros, con trayectoria limpia y preparados para el servicio legislativo. Emitamos un voto consciente y demostremos así, que el poder es de la gente.

¿Ya sabes por quién votar?

Serly Figueroa Mormontoy, abogada y política.

Las elecciones para elegir a los nuevos padres y madres de la patria están cada vez más cerca. La pregunta es: ¿Ya sabes por quién votar? Recuerda que solo puedes votar por un partido político y escoger a dos de sus candidatos. Hasta el momento se sabe que muchos tienen procesos y hasta sentencias por delitos contra la administración pública, omisión a la asistencia familiar, corrupción, etc. La solución no pasa por no ir a votar o viciar el voto, porque eso ayudaría a que los partidos con más votación se beneficien. En el tiempo que queda debes revisar la información de los candidatos y elegir bien. Si no quieres a los mismos de siempre, apuesta por la renovación política y la hoja de vida limpia. Tu país y tu familia te lo agradecerán.