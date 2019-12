Por: María Elena Hidalgo

“¡Esto es una falta de respeto!”, exclamó el exfiscal Mario Gonzales Díaz cuando se le preguntó por los US$ 25 mil que le entregó Alan García Pérez, según ha manifestado un colaborador eficaz que fue testigo de la entrega del dinero. “¡Qué colaborador ni nada!”, añadió Gonzales y tiró la puerta luego de ingresar en su domicilio.

El exfiscal tuvo en sus manos la investigación abierta al exmandatario Alan García, a quien se atribuía responsabilidad por la matanza de El Frontón, el 18 de junio de 1986.

En 2004, cuando estuvo a cargo de la Fiscalía Especial para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, el exfiscal Gonzales hasta en tres ocasiones rechazó imputar responsabilidad a García bajo el argumento de que los delitos habían prescrito.

Durante la debelación de los motines simultáneos en los penales de El Frontón y Lurigancho, fueron sometidos y asesinados 118 y 124 reclusos –sentenciados y procesados por el delito de terrorismo–, respectivamente, que se habían rendido ante las fuerzas del orden.

La forma de eliminación común fue un balazo en la nuca, lo que no parece una coincidencia sino un patrón derivado del mandato de una autoridad.

Durante la rendición del testimonio del colaborador eficaz identificado con el código CE-2017-007-4, ante la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Milagros Salazar Paiva, dicho testigo manifestó que el exfiscal Mario Gonzales Díaz recibió una coima de US$ 25 mil durante una reunión en la residencia del abogado defensor de Alan García, Genaro Vélez Castro, en la que estuvieron presentes el expresidente y su secretario personal Luis Nava Guibert. Por la precisión de la información, se presume que el testigo fue un testigo ocular del desembolso del soborno.

Según el portal IDL-Reporteros, el colaborador eficaz señaló que el dinero se lo dio Alan García a Genaro Vélez y este a su vez se lo entregó al exfiscal Mario Gonzales.

Era por la plata

Luego del pago, el 30 de noviembre del 2004 el fiscal Gonzales desestimó denunciar al ex jefe de Estado por el caso El Frontón.

Testigos que tuvieron contacto con el exfiscal Mario Gonzales durante el periodo en que tuvo el caso El Frontón en sus manos confirmaron que la exautoridad mantuvo una conducta favorable al exmandatario García.

“Desde que conversé con él (Mario Gonzales), me quedó en claro que iba a archivar el caso. Cuando iba a hablar como abogado a explicarle los elementos encontrados que nos llevaban a concluir que Alan García estaba implicado en el caso El Frontón, su respuesta era casi: ‘No toquen a García’”, relató Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien lleva en la actualidad la defensa de los familiares de nueve reclusos ejecutados en la isla del Callao.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, quien representa a otro grupo de familiares de los asesinados en El Frontón, también recordó que el exfiscal manifestaba una inclinación favorable a Alan García.

“Siempre fue reticente con involucrar a Alan García en el caso de El Frontón. Tres veces el exfiscal Mario Gonzales excluyó a Alan García de la investigación bajo el mismo argumento: la prescripción”, dijo Cano.

“En el caso de El Frontón,el exfiscal señalaba que la imputación que se le podía hacer a Alan García era el haber ordenado la manipulación de explosivos. El fiscal había dividido los cargos. Le indicamos que no tenía por qué dividirlos, que era un operativo que implicó la matanza, pero lo ignoró. Cuando archivó el caso, los abogados fuimos a conversar con él. Se limitó a decir que había prescrito lo relacionado con Alan García. Nosotros presentamos una queja y un fiscal superior le devolvió el caso para que Gonzales lo volviera a revisar y pronunciarse. Esta vez tuvimos una reunión bastante tensa con él porque decía que nosotros no podíamos obligarlo a denunciar. Le dijimos que no lo obligábamos, pero que debía tener una visión objetiva", dijo Gloria Cano.

En determinado punto, basados en la evidente simpatía que el exfiscal manifestaba por Alan García, los abogados creyeron que era aprista. Es más, en el Ministerio Público circulaba la misma versión. Con la declaración del colaborador eficaz, ahora se sabe que no era un asunto político. Era cuestión de dinero.

“¡Mátenlos!”

“En un momento le dijimos: ‘Nos han dicho que usted es aprista’. Mario Gonzales se rió y respondió que eso no tenía nada que ver y que iba a ser objetivo e imparcial. Hizo dos diligencias más y volvió a archivar el caso contra Alan García”, recordó la abogada de Aprodeh.

Por segunda vez los abogados de las víctimas presentaron una queja contra Mario Gonzales y el fiscal superior volvió a declararla fundada, por lo que el expediente regresó nuevamente al fiscal Gonzales. Sin embargo, por tercera vez archivó el caso.

“En todas sus resoluciones limpiaba a Alan García. En la misma Fiscalía nos alertaron que Mario Gonzales era aprista y creímos que archivaba el caso contra García porque era aprista. Pero no, ahora sabemos que fue por el dinero”, añadió Gloria Cano.

Miguel Exebio Reyes, exintegrante del comando paramilitar aprista Rodrigo Franco, que cometió asesinatos selectivos durante el primer Gobierno de Alan García, relató que solicitó al fiscal Mario Gonzales que recogiera su testimonio sobre la implicación del expresidente en el caso El Frontón. Gonzales rechazó aceptar la declaración, pero ante tanta insistencia de Exebio, quien tiene la condición de colaborador eficaz, finalmente el exfiscal recibió su manifestación. Pero nunca la tomó en cuenta.

“Yo me había acogido como colaborador eficaz y en calidad de testigo le pedí dar mi testimonio ante su despacho sobre el caso El Frontón. Pero él no quiso aceptarme. Puso mil pretextos. Fue a insistencia mía que logré presentarme y darle mi testimonio”, relató Miguel Exebio sobre las penurias que pasó con el fiscal para que acepte escucharlo.

“Fue en 2005 que me presenté ante él y narré lo que pasó el día del debelamiento del motín. Fuimos a El Frontón junto con el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla Campos, el líder del grupo, Miguel ‘Chito’ Ríos Sáenz, y otros miembros del comando, como Jorge Huamán Alacute. A través de una radio que operaba un efectivo de la Marina, Alan García ordenó a Mantilla: ‘¡Eliminen a esos hijos de puta!’. Eso fue lo que dijo. Yo lo escuché por que estuve en el lugar de los hechos. Sin embargo, el exfiscal Gonzales no le dio importancia. Para invalidar mi declaración, no aceptó mi condición de colaborador eficaz”, relató Miguel Exebio.

Estos testimonios corroboran que el exfiscal mantuvo una conducta inadecuada mientras tuvo el caso bajo su responsabilidad y que siempre manifestó el propósito de favorecer al exjefe de Estado aprista, lo que efectivamente ocurrió hasta en tres ocasiones. El dinero, y no la verdad, se impuso.

“García, Nava y Vélez tienen una relación cercanísima”

El expresidente de la Megacomisión que investigó el segundo Gobierno de Alan García, Sergio Tapia, recordó la actuación de su abogado Genaro Vélez durante el desarrollo del caso.

“Genaro Vélez era una persona cercanísima al expresidente, era de su máxima confianza. Pero también debemos recordar que era uno de los socios de Luis Nava en su estudio de abogados, que a su vez contrataba con entidades del Estado”, recordó Tejada.

“Hay una relación muy estrecha con Nava. En los primeros años Vélez visitaba Palacio de Gobierno casi todas las semanas. Nava y Vélez era de la gente de mayor confianza de García”, añadió.

El testigo del soborno al exfiscal señaló que el encuentro con este se produjo con la presencia de Alan García, Genaro Vélez y Luis Nava, y que el motivo de la reunión fue exclusivamente el caso El Frontón.

Datos

-El exfiscal Mario Gonzales Díaz fue quien recibió 25 mil dólares en una reunión con Alan García, su abogado Genaro Vélez y su exsecretario Luis Nava.

-APRISTA 1. Omar Quesada desestimó que Alan García haya recibido dinero y rechazó que los enemigos del Apra utilicen a un “ventrílocuo” para acusar sin pruebas.

-APRISTA 2. Ricardo Pinedo se preguntó por qué no acusaron a García cuando se encontraba vivo y lo hacen ahora cuando no puede defenderse.