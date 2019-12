Puno: Aimaras emprenderán huelga indefinida por libertad de Walter Aduviri

Puno. Los dirigentes aimaras de la zona sur de la región de Puno anunciaron que acatarán una huelga indefinida. Esto porque la Sala Penal de Apelaciones de Puno ratificó la sentencia de seis años de cárcel en contra del aún gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya.

Los magistrados el último viernes declararon infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la autoridad, por lo que confirmaron que es coautor no ejecutivo por el delito contra la tranquilidad pública, en su forma de disturbios.

“Consideramos injusta la sentencia contra nuestro líder Walter Aduviri. Él no es corrupto, no es ladrón, no es asesino. Lo sentenciaron por liderar la protesta social del Aimarazo”, manifestó el dirigente aimara Patricio Illacutipa.

Detalló que acordaron acatar una huelga indefinida y que en los próximos días deberán reunirse las bases para determinar la fecha de inicio de la medida de lucha.

Illacutipa además informó que para el 10 de enero ya se debería tener claro qué día acatarán la medida. "Es un acuerdo que adoptamos los dirigentes aimaras de la zona sur de la región de Puno el pasado viernes, tras conocer la confirmación de la sentencia", sostuvo.

Cabe precisar que en mayo del año 2011, Walter Aduviri lideró la denominada protesta del “Aimarazo”, en rechazo a las concesiones mineras. La protesta social terminó con el destrozo y saqueo de algunas instituciones públicas y privadas. Las autoridades judiciales determinaron que el exdirigente dirigió todos estos actos.