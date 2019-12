Ministerio Público investiga presunta reunión entre Blume y Loza

El sábado 9 de noviembre, en horas de la tarde, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, habrían coincidido en el restaurante “Bocatta”, en la avenida Primavera 311, en Chacarilla, distrito de San Borja.

El encuentro se habría producido antes de que Blume sustentara ante el pleno de magistrados del Tribunal Constitucional su ponencia a favor de la excarcelación de la excandidata presidencial, el martes 19 de noviembre. El colegiado aprobó la propuesta del titular del TC el jueves 28 de noviembre.

El Ministerio Público investiga el caso para determinar si se produjo una reunión entre Blume y Loza y, de haberse dado esta, qué influencia tuvo la misma en la sentencia que favoreció a Keiko Fujimori.

Como es usual en estos casos, el procedimiento se desarrolla bajo estricta reserva, pero este diario pudo verificar que incluso los mozos del establecimiento Bocatta han sido entrevistados y, para confirmar la versión, se ha requerido a los administradores los videos del local.

Blume sorprendido

Preguntado por intermedio de su vocero Guillermo Gonzales, el presidente del Tribunal Constitución, Ernesto Blume, negó haber sostenido una entrevista con la abogada Loza en el Bocatta el sábado 9 de noviembre.

“El doctor Blume dice que no conoce a Giulliana Loza y que nunca se ha reunido con ella. Solo la ha visto el día de la audiencia (el 25 de noviembre, cuando defendió el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori). Afirma, además, que es falso que ambos se hayan reunido en noviembre en un restaurante”, informó Gonzales a La República.

No obstante, al consultársele por intermedio del vocero de prensa del Tribunal Constitucional sobre la existencia de un video donde se le observa al magistrado Blume saliendo del Bocatta con la abogada Giulliana Loza, el vocero respondió negando la versión.

“Todo es falso. (Blume) Nunca se reunió con la abogada Loza”, reiteró Gonzales.

Por su parte, Giulliana Loza reconoció haber coincidido con Blume en noviembre por la tarde en el restaurante Bocatta, pero no recuerda cuándo. Luego precisó que no sostuvo ninguna conversación con el magistrado y que, más bien, al darse cuenta de que el presidente del TC estaba cerca, en otra mesa con una persona, prefirió retirarse del local y dirigirse a la panadería San Antonio que está al costado.

Niega conocer a Blume

“Jamás me he reunido con Ernesto Blume. Es totalmente falso. ¿De dónde han sacado esa información? Imposible que me haya reunido con él”, explicó la abogada Loza a La República.

“¿Usted niega haberse reunido con Blume? ¿Nunca se reunieron en un restaurante?”, repreguntamos.

“¿En qué restaurante?”, replicó Loza.

“El Bocatta de la avenida Primavera”, precisamos.

Luego de unos segundos de silencio, Loza rememoró el episodio ante nuestra insistencia.

“¡Ah! A lo que te refieres es a un día que no recuerdo porque había quedado reunirme con una amiga en el Bocatta. Yo ingresé al Bocatta hablando por teléfono porque entró una llamada por el WhatsApp desde Los Ángeles. Al ingresar me senté y veo a mi costado, a la izquierda, que hay dos señores sentados. Uno de ellos era el señor Blume y otra que no sé quién era”, detalló Loza.

“Yo me levanté como un resorte y me cambié de mesa. En esos momentos dije: Mejor no. Van a pensar mal y van a especular que he estado con Blume. Entonces decidí levantarme y me salí del restaurante”, apuntó la abogada.

“En el camino llamé por teléfono a mi amiga y le dije: ¿Sabes que acá en el Bocatta está uno de los magistrados (del Tribunal Constitucional) que va a resolver el caso? Yo no quiero que la gente piense en tonterías y en especulaciones, mejor te veo en el San Antonio que está al costado. Y así fue”, dijo Loza a La República.

“¿Usted, en el Bocatta, no cruzó ni una palabra con el magistrado Blume?”, preguntamos.

“Juro que no. Solo me senté y al verlo me fui. A Ernesto Blume ni siquiera le di un saludo. ¿Creen que alegremente voy a reunirme con Blume en un lugar abierto y en un restaurante? Imposible”, aseguró.

“Por mi madre. Juro que solo me senté y me levanté; nunca hablé con Blume, ni siquiera lo saludé”, insistió Loza.

Sin embargo, en un video obtenido de las cámaras instaladas en la zona se visualiza que el magistrado Blume sale del local acompañado de la abogada Giulliana Loza y de otra persona de sexo masculino aún no identificada.

En el frontis del restaurante Bocatta esperaba estacionado el vehículo del tribuno con los miembros de seguridad que lo escoltaban.

Seguidamente, Loza se dirige al auto y abre la puerta del copiloto como queriendo entrar porque al parecer conversaba con alguien.

Al final, el chofer la conduce hacia la puerta lateral izquierda para que ingrese en el vehículo. Mientras que Blume conversa con una persona desconocida haciendo gestos.

Minutos después, el magistrado se despide de su interlocutor y aborda el auto.

Según las imágenes obtenidas, se observa la despedida de ambos al término del presunto encuentro en el restaurante Bocatta. Se registró a las 4:51 de la tarde del sábado 9 de noviembre último. La primera en salir del local es la abogada Giulliana Loza Ávalos.

En reserva

Fuentes del Ministerio Público evitaron ofrecer detalles sobre lo a investigación bajo el argumento de que se desenvuelve en estricta reserva.

Sin embargo, fuentes de La República confirmaron que el Ministerio Publico solicito videos registrados por las cámaras de la cuadra 3 de la avenida Primavera, ubicadas en el restaurante Bocatta, y corresponden al 9 de noviembre.

La diligencia tenía como objetivo verificar qué personas ingresaron y salieron en ese día en dicho establecimiento.

Por otro lado, de acuerdo con fuentes de este diario, el Ministerio Publico pidió al Ministerio del Interior que la División de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional presente un reporte que permita establecer si cumplieron funciones de seguridad o resguardo al magistrado Ernesto Blume en la misma fecha bajo investigación.

Estos datos confirman que, efectivamente, el Ministerio Público investiga un probable encuentro entre el tribuno Ernesto Blume y la abogada de Keiko Fujimori.

Más evidencias

Al cierre de esta edición, La República obtuvo información según la cual el Ministerio Publico habría recibido también imágenes de la supuesta llegada del tribuno Ernesto Blume y la defensa de la presidenta de Fuerza Popular al restaurante Bocatta.

De ser cierta esta versión, ambos deben dar muchas explicaciones a la justicia.