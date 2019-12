El Ministerio Público investiga si se ejecutó una reunión de Giulliana Loza Ávalos, abogada de Keiko Fujimori, con Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, para determinar si es que esta influyó en la liberación de la excandidata presidencial.

Cámaras captaron la despedida de ambos al salir del restaurante El Bocatta, semanas antes de la decisión del máximo órgano constitucional de anular la prisión preventiva que se había impuesto a la lideresa de Fuerza Popular.

PUEDES VER Ministerio Público investiga presunta reunión entre Blume y Loza

La República tuvo acceso a la grabación de las cámaras instaladas en la zona, con fecha de sábado 9 de noviembre en horas de la tarde. En el video se visualiza que el magistrado Blume sale del local acompañado de la abogada Giulliana Loza y de otra persona de sexo masculino aún no identificada.

Loza Ávalos conversa con al parecer el piloto del auto de Blume y segundos después ingresa a la parte trasera. Minutos después el aún presidente del Tribunal Constitucional también ingresa y el automóvil avanza.

Respuesta de Giulliana Loza

Al respecto, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular negó a La República haberse reunido con Ernesto Blume, quien fue el que propuso excarcelar a Keiko Fujimori.

Al inicio rechazó enfátcamente alguna reunión, luego cuando le mencionamos que habría sido en el restaurante El Bocatta de la avenida Primavera, dijo recordar que solo coincidieron en el lugar pero ella prefirió marcharse “para que no piensen tonterías”.

“Yo me levanté como un resorte y me cambié de mesa. En esos momentos dije: Mejor no. Van a pensar mal y van a especular que he estado con Blume. Entonces decidí levantarme y me salí del restaurante”, respondió Loza a La República.

Cabe mencionar que la abogada indicó no recordar la fecha correcta y que esperaba en el local a una miga suya, pero ante la “coincidencia” con Blume, se marchó del lugar. Reiteró que no cruzó ni una sola palabra con el tribuno pero el video contradice su versión.

“Juro que no. Solo me senté y al verlo me fui. A Ernesto Blume ni siquiera le di un saludo. ¿Creen que alegremente voy a reunirme con Blume en un lugar abierto y en un restaurante? Imposible. (...) Por mi madre. Juro que solo me senté y me levanté; nunca hablé con Blume, ni siquiera lo saludé”, insistió.

Blume responde

Por su parte, Ernesto Blume, negó, a través de su vocero, haber sostenido una entrevista con la abogada Loza en el local en la fecha en mención y sostuvo que solo la conoció en la fecha de audiencia del 25 de noviembre.

“El doctor Blume dice que no conoce a Giulliana Loza y que nunca se ha reunido con ella. Solo la ha visto el día de la audiencia (el 25 de noviembre, cuando defendió el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori). Afirma, además, que es falso que ambos se hayan reunido en noviembre en un restaurante”, informó Guillermo Gonzales vocero de Blume Fortini.

El Ministerio Publico continúa investigando el caso en reserva, y revisando los videos registrados por las cámaras como también del restaurante. Además, han entrevistado a los mozos como a los administradores. Si se demuestra la reunión, la neutralidad en la decisión de liberar a Keiko Fujimori será cuestionada.