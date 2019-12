Fuerza Popular nunca se desvinculó de Alberto Fujimori

Durante años trataron de desligarse de la figura del exdictador Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, pero en la práctica siempre han estado detrás y ahora el reo expresidente sigue manipulando políticamente a Fuerza Popular, así lo manifestó el expremier Pedro Cateriano.

Al comentar el audio en que Fujimori ofrece una candidatura al Congreso, Cateriano sostiene que esa comunicación lo único que hace es confirmar las sospechas e indicios que existían y tanto el exdictador como su hija no han respetado el reglamento penitenciario.

PUEDES VER Galarreta indica que salida de Bartra de Fuerza Popular fue por “renovación”

“Los dos han estado haciendo política desde los penales, donde primero estuvo recluida ella y luego él. Lo que debe hacer la autoridad penitenciaria es aplicar la ley como se hace con cualquier preso en el país. Los Fujimori creen que están por encima de la ley y que tienen una situación de privilegio por su poder político”, dijo a La República.

Para el analista Jeffrey Radzinsky, el audio refleja la vigencia y presencia de Alberto Fujimori en la organización política de Fuerza Popular y no solo por la coordinación telefónica, sino por las reuniones constantes que mantiene y las directivas políticas que da a operadores políticos cercanos a él.

Aseguró que no es la primera vez que Fujimori hace coordinaciones políticas y basta ver el número de invitados que recibe para ver que sigue haciendo actividades con fines políticos, pese a estar en prisión.

Radzinsky destacó además que Fuerza Popular no tiene un liderazgo alterno y eso se comprobó con la prisión de Keiko Fujimrori. En su ausencia, no se ha podido impulsar a dirigentes con fortaleza y no cree que se retire temporalmente de la política, como lo anunció recientemente.

“Tendrán un perfil mediático más bajo, pero no creo que se aparten de la coordinación de la fuerza política. El papá (Alberto) siempre ha tenido un rol importante y ella también. Independientemente de que tengan menos exposición mediática, van a seguir al frente de la organización”, apuntó.

La excongresista Indira Huilca sostuvo por su parte que tras el anuncio de Keiko de su retiro temporal de la política “es el reo y exdictador el que ha asumido la dirección del fujimorismo desde la cárcel” y añadió: “¿Qué calidad moral tiene una lista de candidatos fabricada por un delincuente?”.

Huilca cuestionó el accionar del Poder Judicial y del INPE por permitir que el exmandatario realice llamadas desde prisión para ofrecer las candidaturas al próximo Parlamento.

No es la primera vez que el exdictador es sorprendido haciendo proselitismo político desde la prisión. El 2011 hizo lo mismo, reclutando candidatos. Una de ellas fue su enfermera Gina Pacheco, a quien sacaron de la lista de Fuerza 2011 luego de que se conoció que Fujimori le financiaba sus almanaques.

Puede recibir restricciones en sus visitas

El exjefe del INPE José Luis Guadalupe manifestó que las autoridades del sistema penitenciario están evaluando la sanción que le impondrán a Fujimori, que puede de ir desde una llamada de atención por escrito a la restricción en el número de visitas, permitiendo que solo ingresen sus familiares directos. Advirtió que el caso es especial por tratarse de un reo que está solo en prisión.