A poco más de un mes para la elección del 2020, la campaña no arranca. De un lado, los autoparódicos spots del castañedismo y el alanismo no han logrado el efecto deseado de movilizar a la sufrida población azotada por el chavismo imperante bajo la dictadura de Vizcarra. Mientras, en su burbuja bienpensante, las izquierdas siguen sin darse cuenta de que están tan fragmentadas que ningún elector puede ni siquiera reconocer sus múltiples logos, mucho menos notar alguna diferencia entre una y otra, ya ni se diga identificar una propuesta que no sea un slogan sesentero reciclado. Finalmente, los talibanes peruanos (identifíquelos con la etiqueta “pro-familia”) siguen dando penosas muestras de enajenación cada vez que los invitan a los medios (cinco veces al día), con lo que solo consiguen hablarle a sus conversos, es decir, a aquellos a quienes las actividades sexuales ajenas les importan literalmente más que nada en la vida, o sea, gente que oscila entre el Larco Herrera y el recinto más cercano de Pare de Sufrir.

Así las cosas, no se extrañen de que Acción Popular –lo más parecido a pedir un vaso de agua en un bar o a comerse un pan solo en una sanguchería– encabece las encuestas con un miserable 11%. A nada.

Lo que pasa es que una de las múltiples falencias del actual sistema electoral es que nos impide votar en contra. Si uno pudiese ir a votar para IMPEDIR que Fulano De Tal (o su partido) continuasen en política, la gente estaría haciendo cola desde ya en su local de votación asignado.

Sin embargo, hay cosas que podemos hacer:

1. No votar en blanco o viciado. Matemática simple. Con 100 votos válidos, un partido necesita solo 5 para pasar la valla. Si 40 votan blanco o vician, quedan 60 votos válidos y el Apr… el partido que quieres chotear necesita solo 3 para seguir existiendo. Pónsela difícil: marca cualquier cosa. Pero MARCA.

2. Si te parece un escándalo que Masí… que un candidato en particular pueda entrar al Congreso NO VOTES POR NADIE MÁS DE SU LISTA. El voto preferencial es la mentira más grande del Perú, solo debajo del anuncio del retiro de la política de Keiko. Primero se suman los votos por partidos y, luego, los preferenciales. Por eso Fuerza Popular pudo meter congresistas que ni siquiera llegaban a los tres mil votos.

3. Exige que dejen de darles espacios en los medios. Las ondas electromagnéticas que usan las radios y televisoras son propiedad de todos los peruanos. Ejercitemos nuestro derecho como propietarios.

Y después de todo eso, quizás, solo quizás, podamos encontrar algún candidato que sea un sánguche de verdad. Aunque sea sin salsas.