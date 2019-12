Pero regresa

Latina acaba de publicar una conversación telefónica que Alberto Fujimori sostuvo desde prisión con el dirigente vecinal de Puno Crisóstomo Benique. Ahí le ofrece a Benique el número 4 de la lista de Fuerza Popular al Parlamento, le dice que lo va a guiar, le asegura que será congresista y lo invita a reunirse para almorzar.

Este audio es una magnífica noticia para la familia Fujimori, pues confirma que su patriarca goza de una magnífica salud y está en pleno ejercicio de sus facultades. Demuestra de que todos los gestos, fotografías y mensajes públicos para presentarlo como un agonizante («Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, no me maten») siempre fueron una pantomima para engañar a la opinión pública y burlar a la justicia.

La próxima semana se cumplen dos años del indulto a Alberto Fujimori quien, como se demuestra, está en plena actividad. Es obvio que nunca padeció de ninguna condición que justificara entregarle la libertad para morir en casa, un gesto de humanidad reservado para los presos con una enfermedad terminal.

De paso, el audio vuelve aún más extraña a esta dictadura vizcarrista, que permite que el líder histórico de la agrupación política que lo hostilizó tenga un teléfono en prisión, lo use a su antojo para realizar coordinaciones políticas y sostenga interminables reuniones con sus candidatos al Congreso. (Benique confirmó que él mismo grabó la conversación, que llegaron a verse por casi cuatro horas y que Fujimori amenizó el encuentro con un cebiche de su propia autoría).

También revela que, en la cruenta pugna por el control de Fuerza Popular, se ha producido un enorme retroceso de Keiko Fujimori. Luego de sus inmensos reveses políticos y de los meses pasados en prisión preventiva —a donde podría volver este 26 de diciembre— ha quedado muy debilitada, sin otra alternativa que ceder poder a su padre, cuya excarcelación —recordemos— boicoteó cuantas veces pudo.

Esto quiere decir que Keiko Fujimori ha sido derrotada tanto en el frente externo como el interno. Lo que deja en una posición bastante incómoda a quienes, como Marta Chávez, cabeza de lista por Lima, se apresuraron a traicionar al padre y a tomar públicamente bando por la hija. Queda por ver si dentro del 8% que afirma que en enero votará por el fujimorismo quedan personas no fanatizadas, que le retiren su voto ante este nuevo papelón.