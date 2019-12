Cateriano a Nakazaki:“Los fujimoristas son campeones mundiales en divulgar audios y vídeos”

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano empleó su cuenta de Twitter para responder una publicación realizada por César Nakazaki.

El abogado cuestionó la difusión de la conversación telefónica entre Alberto Fujimori y Crisóstomo Benique.

En ella se escucha al expresidente de la República señalarle al político que él sería el número 4 en la lista de Fuerza Popular por Puno para las elecciones congresales 2020. A la vez, Alberto Fujimori le manifestó que él lo ayudará en su candidatura.

“La difusión de una comunicación de Alberto Fujimori, más allá de consideraciones personales a su contenido, es ilegal, porque no está prohibida en la sentencia condenatoria y no afecta seguridad o funcionamiento del Establecimiento Penitenciario Barbadillo”, intentó argumentar al respecto César Nakazaki.

A su turno, Pedro Cateriano explicó que se debe tener en cuenta que el caso es de interés de la población. Asimismo, recordó que él ha sufrido la difusión de audios ilegales o adulterados.

“Apreciado dr, este es un asunto de notorio interés público, por lo tanto su difusión mediática no es ilegal. Los fujimoristas son los campeones mundiales en la divulgación de audios y vídeos. No les importa que los audios sean ilegales o adulterados, como ocurrió conmigo 2 veces”, escribió el ex primer ministro.

Por otro lado, el INPE ha informado que investigará a fondo las acciones del exmandatario.

Foto: Captura.

Transcripción de conversación telefónica entre Alberto Fujimori y Crisóstomo Benique

C: Señor presidente, buenos días.

AF: Señor Crisóstomo, ¿Qué tal? Ya sé que usted ha completado sus datos.

C: Sí, sí, sí. Ya he mandado mi declaración jurada.

AF: Perfecto. ¿Todo completo ya?

C: Mire a mí lo que me han enviado, ya le he enviado, señor presidente.

AF: Ya, excelente. No tengo duda en la posición, ah. Número 4 ¿ya?

C: Ya, ya, señor presidente.

AF: Yo le voy a guiar porque yo soy experto en estas cosas pues.

C: Sí, sí, mi presidente, usted conoce estas cosas.

AF: Yo, yo le he echado ojo a usted.

C: Ya muchas gracias, señor presidente.

AF: ¿Ya? Usted va a ser congresista, olvídese. Estamos en contacto, yo le espero el día jueves a la hora del almuerzo, ¿ya?

C: A las 12 estoy ahí.

AF: Ok, hasta luego.

C: Hasta luego.