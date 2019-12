Ollanta Humala señala que Roque Benavides “se está comportando como un cretino” [VIDEO]

El exgobernante Ollanta Humala se refirió a lo manifestado por el expresidente de la Confiep Roque Benavides, el jueves 19.

Roque Benavides indicó en RPP que el exmandatario no aceptó un apoyo del gremio empresarial a través de Reflexión Democrática en materia de capacitación a sus postulantes al Parlamento, pero sí buscaba obtener dinero directo para su campaña.

Ollanta Humala desestimó las declaraciones de Roque Benavides, y recordó de que le envió hace un tiempo una carta notarial.

“No hay nada que responderle, se está comportando como un cretino, porque ya hace como medio año hizo la misma afirmación y le metí una carta notarial”, manifestó.

Asimismo, Ollanta Humala expresó que nunca ha pedido dinero y que si no aceptó la propuesta de que los postulantes al Congreso de su partido reciban capacitación -en 2011- fue porque iba a ser solo beneficio de pocos.

“Lo que le dije al señor es que yo no puedo darte nombres, porque sería poner en ventaja a algunos de mis candidatos frente a otros: en todo caso (les dije), ustedes financien la campaña, hagan su aporte para dar cuenta a la ONPE y así financian al partido. Pero en ningún momento le he dicho al señor que me de plata a mí”, aseveró para RPP.

A la vez, dijo que el plan de la Confiep y de Reflexión Democrática se realizaba por intereses particulares.

“A mí me pareció una bribonada, porque estaba poniendo como huevecillos en cada partido para al final el tener claro cuáles eran sus congresistas, es decir una bancada transversal al resto de bancadas, que a mí no me pareció ni ético ni democrático”, finalizó Ollanta Humala.