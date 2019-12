Martín Vizcarra: “Nunca vamos a dejar la lucha contra la corrupción” [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó este sábado 21 que su gobierno no tiene intención de dejar de lado la lucha contra la corrupción, política que tomó como bandera desde que asumió el cargo en marzo del 2018.

Según indicó el jefe de Estado, espera que el Ejecutivo continúe promoviendo la referida iniciativa, de la mano con la ciudadanía, en el 2020.

PUEDES VER Heresi insiste con recurso contra la disolución del Congreso ante el Poder Judicial

“¿Cómo vamos a hacer los proyectos de agua, de saneamiento, carreteras que han pedido si no luchamos contra la corrupción, que se lleva 10 000 millones de soles de todos los peruanos por año? No podemos dejar esa lucha. Por ahí hay unas voces que dice que la dejemos. No, nunca vamos a dejar la lucha contra la corrupción”, expresó Vizcarra Cornejo desde Lambayeque, región a la que llegó para participar en la entrega de títulos de propiedad.

Tras ello, recordó que la población toleraba el concepto del “roba, pero hace obra”, y agregó que ahora, tras la participación de la población en la lucha anticorrupción, no hay justificación para que una autoridad ejecute proyectos sin honestidad.

“Los jóvenes han cogido la bandera de la lucha contra la corrupción, y esa es la principal garantía de que no la vamos a dejar de lado, porque es la población quien ahora nos exige que sigamos en esa tarea", indicó.

En otro momento de su discurso, el mandatario mencionó que la importancia de que la población elija bien a quienes formen el nuevo Congreso de la República, de modo que estén “a la altura de lo que requiere el pueblo”.

“El 26 de enero ustedes van a escoger a los congresistas. Nadie conoce mejor a los candidatos que los ciudadanos, por eso, antes de votar, revisen sus antecedentes, sus trayectorias, y denle un premio al que ha hecho bien las cosas, y el premio es su voto, pero a los que no han trabajado bien, ignórenlos”, agregó.

Finalmente, Martín Vizcarra manifestó que el Ejecutivo se mantiene al margen del proceso electoral y no brinda su apoyo a ningún partido político.