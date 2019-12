El fujimorista Luis Galarreta fue consultado por el alejamiento de Rosa Bartra de Fuerza Popular.

De acuerdo al secretario general del fujimorismo, el partido político necesita de una renovación de representantes en el Parlamento.

“Nosotros lo que decidimos fue una renovación (de Fuerza Popular). No hay ningún miembro del CEN que esté postulando a las Elecciones 2020, lo cual te demuestra la decisión de varios exparlamentarios que siendo jóvenes no están yendo a reelección […] Incluso, algunos decidimos no ir a la relección por temas de tiempo a la familia o por apoyar a nuestra presidenta Keiko Fujimori que se encontraba en prisión”, sostuvo Luis Galarreta para Canal N.

“No sé si al final llegó a presentar la solicitud Rosa Bartra, pero nosotros le estamos dando una visión al partido en la que hemos preferido –los que hemos sido parlamentarios- no ir. Los rostros más conocidos han decidido no ir y esa ha sido una de las ideas más principales de nuestra renovación”, adicionó.

No obstante, vale mencionar que Mario Mantilla fue parte de Fuerza Popular en el Congreso 2016-2019 y ahora postulará a los comicios legislativos. Al respecto, Luis Galarreta quiso argumentar que él se encuentra en la lista de Moquegua debido a que pertenece a la misma región del presidente de la República.

“Hay un caso político. El señor Mario Mantilla es de la región del presidente Martín Vizcarra (Moquegua). Nos costaba mucho buscar una figura nueva en la región”, trató de explicar.

Por otro lado, en otra entrevista se refirió al intento de Alberto Fujimori de designar a los postulantes a las listas de Fuerza Popular. Galarreta aseguró que “eso demuestra que el fujimorismo está unido”.