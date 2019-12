José ÉLice Navarro: “No vas a encontrar ni un centavo de Odebrecht en nuestras cuentas”

Días tensos. El presidente de la ONG Reflexión Democrática, José Elice, responde a la tesis del fiscal José Domingo Pérez, quien considera que esta institución favoreció a candidatos fujimoristas en el 2011. Elice, además, es candidato al Parlamento por el Partido Morado y apunta a eliminar la inmunidad y reformar la Comisión de Ética.

¿Por qué los 23 candidatos al Parlamento del 2011 que participaron del programa Impulso de Reflexión Democrática no conocieron qué empresarios apoyaron financieramente?

Antes del programa, en el 2006, muchos de los candidatos al Congreso tocaban la puerta de los empresarios y les pedían dinero para las campañas. “Impulso para un Mejor Congreso” fue una respuesta contra esa práctica. La idea era que los empresarios hagan una bolsa.

¿Entres esas empresas figura el Grupo Romero?

Los libros contables los tiene el Ministerio Público (MP) hace varios meses. No fue el Grupo Romero. Así me quieren vincular. Donó el BCP. Es muy diferente.

El expresidente de la Confiep Roque Benavides dijo que no recuerda si Odebrecht aportó a Reflexión Democrática.

Odebrecht no existió para nosotros ni con un sol, ni con un millón de dólares. Yo no sabía. He conocido de Odebrecht no sé si al mismo tiempo que tú. Los conocí cuando estaba en AFIN (Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional), hace dos años.

Sobre las empresas que apoyaron, Benavides dijo a RPP que José Elice “es el que sabe”.

Bueno, yo te digo que no vas a encontrar ni un centavo de Odebrecht en nuestras cuentas.

En el 2011, Caretas publicó un artículo titulado “Los congresistas de Roque”, en referencia a los que estuvieron en Impulso. Luego de eso, el programa no siguió, ¿por qué?

Con todo el lío que nos hicieron. A estas alturas no estoy para enredar y matizar nada. Así como ahora, quien cargó el peso de responder fui yo, entonces dije que no. No vuelvo a pasar por otra cosa así. Quisimos hacer algo bueno, pero por ese compromiso de honor hasta me hicieron una denuncia en el Colegio de Abogados. ¿Ahora a qué nos hemos dedicado estos años? A promover dirigentes de vasos de leche, comités.

IDL Reporteros publicó una nota que señala que los congresistas apoyados por Reflexión Democrática respaldaron grandes proyectos mineros en el Congreso.

Te reto a lo siguiente, si tienes tiempo: ¿qué tanto apoyaron a estos proyectos? No solamente proyectos mineros, sino pro empresarios. Algunos quizás lo hicieron. Pero no sucedió así pues.

Lo que sí sucedió fue que los candidatos apoyados por Impulso y que ingresaron al Congreso votaron a favor de la elección de José Luis Sardón como magistrado del Tribunal Constitucional en el 2014.

Nosotros no teníamos injerencia de nada. Jamás vamos a pedirles nada.

Según la tesis fiscal, eso sería un conflicto de interés, pues Sardón dirigió y fue fundador de esta ONG.

¿Cuántos obtuvo Sardón?

97

Y los que ingresaron al programa eran 10 (candidatos).

Sardón dijo a RPP que el programa promovía que los jóvenes participen en política. Pero los postulantes no lo eran.

En el 2011 no. No es que haya habido un acuerdo para que sean jóvenes. Nunca escuché algún tipo de discriminación por la edad. En esta versión del programa no hubo esto. En el 2006, quizás. Pero yo no estaba ahí.

La forma de apoyar era a través de publicidad.

Apoyo en publicidad electoral. Pero además los asesoraban. Era US$ 23 mil. En Lima eso no es nada. Entonces qué hacía la empresa encargada, le decía las tarifas y ellos hacían su plan de publicidad. También contratábamos con las asociaciones de mototaxis y ellos pegaban afiches. Y se les pagaba.

¿La Fiscalía lo citó?

El año pasado o a principios de este. Allí entregué los documentos. Felizmente tenía todas las facturas. José Domingo Pérez me citó, pero me interrogó un adjunto.

¿Se arrepiente de haber impulsado este programa?

No, me molesta todo lo que está pasando. Es algo que te va persiguiendo. Creo que, si algo como Impulso hubiese continuado, las cosas serían distintas.

Por las circunstancias no es bien visto.

Lo entiendo. Es más, en diversas oportunidades he dicho que estos jóvenes fiscales han hecho una revolución enfrentándose a grandes poderes.

¿Ahora qué piensa de los fiscales del Equipo Especial?

Pienso que el fiscal José Domingo Pérez hizo unas declaraciones tendenciosas. Si tú lo escuchas y no conoces el programa, cualquier ciudadano concluiría que Reflexión Democrática hizo una confabulación para financiar a Fuerza Popular.

Genera dudas.

Lo que hayan hecho (otros empresarios) por su cuenta no es problema nuestro. Nosotros no los hemos ayudado.

En otro tema, usted también es candidato al Congreso, ¿buscará eliminar la inmunidad parlamentaria?

Nuestra propuesta radical (en el Partido Morado) es eliminarla. La mejor inmunidad se obtiene no cometiendo el delito. Pero tenemos un plan B, es retirar, por ahora, la autorización del levantamiento a la Corte Suprema.

¿Está en contra del voto preferencial?

Sí.

Sus rivales políticos dicen que ustedes serán oficialistas.

No se ha insinuado algún acercamiento, acuerdo o alianza con el gobierno.

Ustedes proponen una reforma de la Comisión de Ética del Congreso, ¿requiere una ley o solo cambios al reglamento?

La propuesta es crear una Comisión de Ética externa (que la integren, por ejemplo, excongresistas y notables). Para eso se requiere, básicamente, una reforma al Reglamento Interno del Congreso.