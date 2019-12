Isabel Cortez Aguirre tiene 50 años, es trabajadora de limpieza pública, madre de familia y candidata al Congreso de la República en las próximas elecciones 2020. Con el número 20 de Juntos por el Perú (JP), la sindicalista se proyecta como uno de los rostros que buscan incursionar en la política peruana.

Conocida por sus constantes protestas para obtener mejoras laborales para los obreros de la Municipalidad de Lima y por unirse a reclamos populares como la reducción de los pasajes para escolares en el Metropolitano, que incluso le costó la libertad por unas horas, Isabel Cortez ve en estas elecciones congresales la oportunidad para hacer visible los problemas de los trabajadores.

La República conversó con Isabel Cortez, la trabajadora de limpieza y ahora candidata al Congreso de la República que promete, como dice su frase de campaña, “barrer con la corrupción”. Esta es su historia.

De Oxapampa a una ciudad indiferente

A los 15 años dejó su natural Oxapampa en busca de un futuro mejor y “con la idea de conseguir un trabajo", pero no fue así. Su sueño de ser aeromoza se quebró al encontrarse con una ciudad muy indiferente.

“Como no conocía a nadie aquí, más que a unas tías, lo que tenía no era suficiente para pensar en esa posiblidad”, relata Isabel Cortez, cuyos primeros empleos fueron como trabajadora de limpieza en mercados, cocheras y casas, hasta que años más tarde fue contratada por una empresa dedicada al recojo de residuos para la Municipalidad de Lima.

Antes de convertirse en candidata al Congreso de la República en las próximas elecciones 2020, Isabel Cortez fue víctima de abusos laborales, por lo que decidió unirse al Sindicato Único de Trabajadores Obreros y Obreras de Limpieza Pública (Sitobur), donde se hizo conocida por su participación en las protestas para conseguir mejoras a favor de los trabajadores de limpieza.

Isabel Cortez pertenece al Sitobur, sindicato que protege a los trabajadores de limpieza pública. Foto: Cortesía

“Fui presidenta del Comité de Damas, Secretaria de la Mujer y Secretaria de la Organización, ahí nuestra labor fue importante. Se avecinaba el despido masivo de más de mil trabajadores de limpieza pública porque se terminaba el contrato con el Municipio, así que iniciamos una demanda”, explica ‘Chabelita’, cuyos compañeros la llaman así de cariño.

Durante cinco años, los trabajadores de Sitobur tuvieron una batalla legal para que el entonces alcalde Luis Castañeda acate una sentencia judicial que ordenaba incluirlos en las planillas del municipio. Sin embargo, lejos de cumplir, el exburgomaestre decidió realizar un concurso para contratar con otra empresa, aunque esto fue impedido por el Poder Judicial.

“A cambio recibíamos gases lacrimógenos y violencia, no les importaba que eramos madres, venían con tanques y nos echaban agua sucia”, recuerda Isabel Cortéz. A pesar de tener un fallo favorable, dicha sentencia todavía no es acatada por el actual alcalde Jorge Muñoz.

Isabel Cortez, integrante del Sitobur, exige que la Municipalidad de Lima acate la reposición de los trabajadores de limpieza despedidos. Foto: Cortesía

Isabel Cortéz, de trabajadora de limpieza a candidata al Congreso

Con el despido masivo de hace algunos años, la salida de Isabel fue inevitable y se quedó sin trabajo cerca de un año y medio. Tras ser repuesta a sus labores de limpieza y con el cierre del Congreso, el bloque político Juntos por el Perú la convocó para formar parte de la lista de candidatos en las elecciones 2020.

“Les dije que iba a consultar a mis compañeros porque no quería estar sola, iba a postular y ¿cómo voy a financiar mi campaña? ¿Cómo me va a conocer todo Lima?”, pensó la ahora candidata de Juntos por el Perú (JP).

Isabel Cortez aborda a las personas y les presenta sus propuestas. Foto: Cortesía

“Yo no tengo dinero para colocar cartelones y hacer propaganda en la televisión. Casi digo que no, que busquen otra persona y cuando pregunté a mis compañeros me dijeron: acepta porque necesitamos ese espacio para visualizar nuestra problemática, por eso agarré valentía para participar en estas elecciones”, detalla.

Isabel es consciente que dirigir una campaña política con pocos meses para difundir propuestas legislativas es complicado, así que todos los días se viste con una réplica de su uniforme, toma su escoba y los volantes que sus compañeros de trabajo mandaron a hacer y sale a recorrer las calles de Lima.

Isabel Cortez realiza su campaña en las calles de Lima. Foto: Cortesía

“Mis compañeros me invitan a diferentes distritos, organizan reuniones. También hicieron una colecta, fabricaron pines, mandaron a hacer volantes, incluso hicieron una chanchita para armar una canasta y sortearla. Gracias a Dios he encontrado gente que me apoya de forma incondicional. Si no tienes anticuchos, las personas se acercan a ti. Todo eso me da impulso para avanzar”, refiere agradecida

Propuestas en las calles

Se sube a las combis y se presenta ante los pasajeros, luego se dirige a las principales estaciones del Metropolitano y el Metro de Lima para abordar a las personas y convencerlas con sus propuestas.

Isabel Cortez se sube a las unidades de transporte público y se presenta ante los pasajeros. Foto: Cortesía

“Al principio, pensé que me iban a rechazar porque soy barredora u obrera, pero no. Recibo consejos, mensajes y muchas bendiciones, sobre todo de los trabajadores. Muchos me ven y dicen: ¡Qué bueno, ella es la candidata que es trabajadora de limpieza!, Ya estamos cansados de los Cuellos Blancos. Esa es la percepción de la gente y me enorgullece mucho”, dice esta madre de tres hijos que hoy son profesionales.

Además, visita las bases de diferentes sindicatos de trabajadores y, ciertos días, acude a capacitaciones para conocer más sobre todo lo que implica ser congresista en el Perú: cómo presentar proyectos de ley, la viabilidad de sus promesas de campaña, entre otros.

Isabel Cortez afirma que los trabajadores apoyan su candidatura al Congreso. Foto: Cortesía

“Mis propuestas están relacionadas a lo laboral, la inseguridad ciudadana y para que la población tenga más derechos. Por ejemplo: distribuir a los policías por igual, sin distinciones y que no se dediquen a cuidar solo a los ricos, derogar Decretos Supremos que afecten a los trabajadores. El (Decreto Supremo) 261 dispone que los administrativos cobren un monto único como remuneración, lo que elimina derechos adicionales en los sueldos y eso afecta a la mayoría que somos padres de familia. Contra el maltrato animal también están incluidas porque nosotros (trabajadores de limpieza) somos testigo de cómo los abandonan y eso es muy triste”, explica Isabel Cortez.

El próximo 26 de enero se llevarán a cabo las elecciones 2020, donde además de los congresistas disueltos, también se presentarán nuevos rostros en la política. ‘Chabelita’, que es uno de ellos sostiene que “este nuevo Congreso debe reflejar un rostro humano, que respete la salud, el trabajo y priorice la educación ciudadana”.

La tarea es dura, y se viene mucho trabajo, recorridos y coordinaciones, pero Isabel persiste: “como soy experta en limpieza, voy a barrer la corrupción”, puntualiza.