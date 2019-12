El cardenal Pedro Barreto manifestó este sábado su deseo de que la gran mayoría de postulantes al nuevo Congreso el 2020 no postulan “para lucrar, ni para servirse de ese cargo". En efecto, el arzobispo manifestó que “tiene mucha esperanza” que los candidatos “busquen el bien común”.

“Creo que tenemos que tener muchas esperanzas porque son personas que se presentan nuevamente o por primera vez al Congreso. En este contexto yo estoy seguro de que la mayoría no va a entrar para lucrar, ni para servirse de ese cargo”, declaró Barreto en Radio Nacional.

De igual manera, el cardenal Barreto dijo esperar que los ciudadanos elijan a personas “que dignifiquen la política" y que aguarda la esperanza de que los aspirantes al próximo Parlamento el 26 de enero “quieran hacer algo bueno para el Perú”, aún sabiendo que dicho cargo será por un corto periodo.

“Abrigo la esperanza de que esta elección de enero próximo sea una elección que marque una diferencia y, en ese sentido, habrá rostros nuevos en los cuales hay que confiar, hay rostros que han estado antes y debemos darle el beneficio de la duda”, expresó.

Por otra parte, el también arzobispo de Huancayo, afirmó sentirse “abrumado” tras las recientes revelaciones de los aportes de empresas privadas a la campaña de Keiko Fujimori y otros candidatos a la presidencia el 2011. No obstante, Barreto, precisó que a pesar de sentirse “mal” estos hechos permitirán a la política peruana “cerrar la herida”.

“He estado mes y medio fuera y he llegado, y me he sentido abrumado porque todavía están hablando de la campaña del 2011, que videos aquí, y videos allá, pero también hay que ser conscientes, que tiene que salir todo la pus, y a veces se piensa vencer el mal haciendo el mal, y así no puede ser, hay que hacer el bien, para conseguir el bien”, aseveró el cardenal.