Dirección penitenciaria

El audio en el que se escucha a Alberto Fujimori coordinar la designación de un candidato al Congreso a Puno por Fuerza Popular, al que le da directivas partidarias y le asigna un número en la lista, confirma más de una presunción.

El diálogo es propio de un líder partidario en campaña electoral. Revela que Fujimori es quien dirige Fuerza Popular, en lo que parece ser un liderazgo colegiado con Keiko Fujimori, una convergencia más que una sustitución de aquella. En ese sentido no habría que subestimar las declaraciones del dirigente Luis Galarreta, que alaba la “unidad del fujimorismo” y la supresión de las alas “keikista” y “albertista”, al punto que reconoce haberse reunido con el dictador en prisión para pedirle “sugerencias de candidatos” al Congreso de la República, de cara a las elecciones 2020.

El modo en que el candidato frustrado por Puno, Crisóstomo Benique, fue reclutado confirma la existencia de esta dirección colegiada que hasta antes de la libertad de Keiko funcionaba mediante un diálogo surrealista de prisión a prisión. Fue invitado por otra estrella del fujimorismo, Moisés Mamani, envió su currículum, y luego fue llamado por el jefe del partido. Bueno, uno de los jefes.

Pillados en falta, haciendo lo que negaban, un grupo de legisladores no ha sabido retroceder. La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar afirma que el dictador no ha tenido nada que ver con la selección de candidatos porque está privado de la libertad y no es parte del partido. La verdad es que ella misma es invitada y aún así es vocera de Fuerza Popular.

Más allá del cinismo que revela el audio, el activismo político de alguien que decía hace poco que se estaba muriendo (el frustrado candidato puneño lo coloca como un gran cocinero y anfitrión), queda confirmado, otra vez y para los incautos, que la unidad del fujimorismo ha sido conquistada y sellada con el protagonismo del padre y la hija. En ese punto, quedan naturales dudas sobre la veracidad de la reciente declaración de la excandidata presidencial de que se retiraba de la política por un tiempo, a pocas horas de que se resuelva un nuevo pedido de prisión preventiva.

Demás está anotar el desprecio de Fujimori y su familia, la personal y política, por las leyes que impiden a las personas detenidas realizar actividades proselitistas. Galarreta ha confesado sin ruborizarse esta violación de las reglas penitenciarias, recordándonos de paso el riesgo que implica para el Perú que este grupo político, ahora más unido que nunca, detente el poder.