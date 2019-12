Alcalde de Arequipa sobre sentencia en su contra: “Yo no he cometido ningún delito”

Este viernes, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de colusión. De acuerdo a las investigaciones, la autoridad edil está involucrada en la compra de cámaras de seguridad sobrevaloradas, cuando ocupaba el cargo de alcalde del distrito de Alto Selva Alegre.

Tras conocerse esta noticia, Candia asistió a la sesión de del pleno de regidores de Arequipa, donde daría declaraciones respecto a su situación legal. Repentinamente, el burgomaestre se retiró del lugar y emprendió una rápida huida.

De manera accidentada, el alcalde corrió a su despacho acompañado de personal de seguridad. De pronto se escuchó un estruendo. Era una mampara que acaba de romperse, dejando los vidrios desperdigados en el piso.

Finalmente, Candía se decidió por declarar ante los hombres y mujeres de prensa que lo cuestionaron por la condena en su contra. Brevemente, el alcalde dijo ser inocente de los cargos: “Yo no he cometido ningún delito”.

Aseveró que se pronunciaría luego de ser notificado de la sentencia, el próximo 6 de enero.

El burgomaestre insistió en que la fiscalía no tiene las pruebas que demuestran que incurrió en el delito de colusión. Se mostró confiado en que no entrará a prisión y expresó que no se han valorado algunos elementos de su defensa. “Es evidente que voy apelar”, acotó.