Informe: María Elena Hidalgo

Fue el propio exmandatario Alberto Fujimori quien lo llamó por teléfono en dos ocasiones desde el penal de la Diroes para reunirse en dicho establecimiento y discutir su postulación por Fuerza Popular, reconoció el excandidato fujimorista Crisóstomo Benique Apaza.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que ha iniciado proceso administrativo sancionador contra Fujimori, porque no fue autorizado para sostener encuentros políticos en el reclusorio. El caso de Crisóstomo Benique comprueba que el ex jefe del Estado participó en la selección de los candidatos del partido que lidera su hija Keiko Fujimori, para las elecciones del 26 de enero del 2020.

Benique reveló que quien lo contactó con Alberto Fujimori fue el exlegislador fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca. Por intermediación del exmandatario, logró el puesto 4 como candidato de Puno. Sin embargo, fue desembarcado por el jurado electoral local porque en su hoja de vida no consignó la propiedad de varios vehículos.

“Moisés Mamani me hace la llamada para invitarme a que participara por Fuerza Popular, me ofreció el número 2. Me dije: ¿Qué raro que alguien tan importante como Fujimori quiera conocer a un paisano de la sierra de Juliaca?", expresó Crisóstomo Benique.

“Me llamó la atención, pero emocionado acepté. Le dije: “Allí voy a estar el día jueves”. Al aceptar la invitación me dijo que yo tenía que enviar documentos, datos personales, DNI, mi curriculum vitae, según el formulario que ellos me enviaron. ‘Vas a recibir una llamada’, me dijo Mamani. Yo no pensé que sería una llamada de Fujimori. Me dijo: ‘Tienes el número 4’. Luego me invitó a almorzar porque quería conocerme”, relató Benique a la periodista Sigrid Bazán, de RTV (La República TV).

“La primera vez que yo lo vi fue el día 21 de noviembre. (...) Me revisaron, pidieron mis documentos, mi huella dactilar, mi DNI y luego pasé al fondo. Ahí estaba Fujimori en un callejón donde había un teléfono público. Estaba conversando y me saludó atentamente. 'Señor Crisóstomo, pase usted', me dijo. Y nos sentamos los dos solos en una salita donde conversamos. Pedí ingresar con un amigo que me había acompañado, pero el presidente dijo que no era posible porque en total las visitas por día eran de 8 personas".

“En la segunda oportunidad (que nos reunimos en la Diroes), yo le llevé un cancacho (pierna de cordero) que hacemos en Juliaca y que le había prometido. Después aparecieron otras personas que llegaron y almorzamos. Entre otros, estuvo el señor (Diethell) Columbus”, narró Crisóstomo Benique, presidente del Comité Centra de Agua y Desagüe de Juliaca.

Preguntado por qué grabó a Fujimori, explicó lo siguiente: “Yo tengo un aplicativo en el celular que graba automáticamente todas mis comunicaciones o llamadas que recibo. Habilité el aplicativo porque, como dirigente, he recibido varias amenazas”.

La intermediación de Moisés Mamani entre Benique y Fujimori demuestra que todavía mantiene influencia dentro del partido naranja, no obstante, que enfrenta una grave investigación por lavado de activos.

Al respecto, la ministra de Justicia, Ana Revilla, explicó que un recluso, en este caso Alberto Fujimori, “no debería participar en la conformación de listas (de candidatos) para partidos que participan en las elecciones”.

Está prohibido hacer política en la prisión

El director del INPE, César Cárdenas, recordó que Alberto Fujimori tiene prohibido hacer política. “Toda persona que está privada de libertad, en general, tiene restricciones como la de tener derechos políticos. El artículo 33, inciso 2, de la Constitución Política del Perú así lo ordena", dijo a Canal N.

"De manera que los internos saben perfectamente qué cosas pueden realizar y qué cosas no. El procedimiento disciplinario determinará si es que ha habido una infracción, y como consecuencia se verá si corresponde una sanción”, precisó.