El fical José Domingo Pérez fue consultado por si considera que existe un presunto interés del fiscal supremo Tomás Gálvez de desintegrar de sus principales fiscales al Equipo Especial Lava Jato.

José Domingo Pérez manifestó que además de Tomás Gálvez, también hay otros magistrados con la misma intención. Adicionó que nadie debe sorprenderse si él es retirado de ese caso.

“Esas adversidades son constantes cuando se tiene que luchar contra la corrupción. Entiendo que no solo es por parte de esa persona, sino por todos los magistrados que han sido sindicados en la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Obviamente tienen el interés de que no se investiguen los crímenes contra la corrupción, un interés de que la impunidad siga y de proteger a grandes intereses que lo único que han realizado es dañar a la imagen de la institución del Ministerio Público”, expresó para Canal N.

“En ese sentido, no debemos sorprendernos si el día de mañana me suspenden en el cargo y no se pueda continuar con las investigaciones que se vienen llevando a cabo, en mi caso contra Keiko Fujimori y otras investigaciones que conduzco. Lamentablemente, no hay ningún tipo de posibilidad que a estas personas se les pueda ver suspendidos o destituidos de sus cargos porque el Congreso de la República disuelto así no lo quiso, y ya entendemos finalmente a qué intereses respondían, y como lo ha señalado Rafael Vela, lamentablemente ante esas adversidades se debe seguir”, añadió.

Tras ello, indicó que a pesar de que se ha denunciado a fiscales como Tomás Gálvez y Pedro Chávarry por intervenir en el caso Lava Jato, no ha habido resultado.

“Nosotros estamos sometidos a las decisiones de que estos magistrados o fiscales que están ocupando estos cargos altos en el Ministerio Público puedan adoptar. Siguen en el ejercicio de sus cargos, se denunció en su momento oportuno la injerencia que ellos podían tener en las investigaciones, y estamos viendo la actuación de no solo Tomás Gálvez, también de Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza en la junta de fiscales supremos”, argumentó José Domingo Pérez.