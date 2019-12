Gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas culpa a desastres de gestión deficiente

Rufino Motta

La gestión del gobernador regional Zenón Cuevas Pare aún no despega. La autoridad presentó ayer su rendición de cuentas del primer año de su mandato. De arranque, la autoridad señaló que los desastres provocados por las lluvias dificultaron el avance de las obras y retrasaron las inversiones. A inicios de año, el sur peruano, particularmente Moquegua, sufrió torrenciales lluvias que causaron daños en la ciudad. Para Cuevas, otro factor perturbador fue la erupción del volcán Ubinas.

Según Cuevas Pare, por estas emergencias, se reorientó la gestión. Además, se dio continuidad a obras inconclusas que heredó de la administración anterior.

Destacó como su logro la culminación de algunos proyectos, como el hospital regional y la vía San Gerónimo-El Algarrobal; así como la trocha Yojo-Yaragua-Quinistaquillas. Espera terminar el asfaltado del km 15 al 35 del primer tramo de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa para el otro año. Dijo que acabó y entregó ambientes y equipamientos de las IE Señor de Los Milagros, en el CP Chen Chen, y Modelo de San Antonio. Asimismo, refiere haber conseguido recursos para que el IST José Carlos Mariátegui se convierta en instituto de excelencia. Habló de 22 fichas de mantenimiento ejecutadas, entre otros. Para la consejera regional Yovana Valdés, aún no hay proyectos propios. Espera que esto no se repita el 2020. Asimismo, el gobernador está seguro de poner agua a disposición de los adjudicatarios de la irrigación de Lomas de Ilo en junio del siguiente año. No dijo nada sobre la ejecución del presupuesto. Según el MEF, el gobierno regional maneja S/ 185 959 000 de Presupuesto Institucional Modificado (PIM). De esta cifra, ha gastado S/ 90 608 000, lo que equivale a 57.1% de avance. En esto, están incluidos fondos del canon minero y transferencias del Gobierno central. Para el próximo año, se prevé la construcción de la represa Vilapacheta en Ichuña (Sánchez Cerro), el centro oncológico y la mejora de las defensas ribereñas en la cuenca de Moquegua; así como lograr reducir la anemia y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de nivel básico, además del servicio de seguridad ciudadana, entre otros.