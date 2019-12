El excongresista Gino Costa enfatizó en que la organización política Solidaridad Nacional utiliza el “terruqueo” y la “mentira” para atacar a sus competidores electorales en el proceso de los próximos comicios al Parlamento 2020.

Esto en referencia al video que el partido fundado por Luis Castañeda, exalcalde investigado por presuntos actos de corrupción, compartió en sus redes sociales y en el que comparan a políticos peruanos, como a Gino Costa, con integrantes de agrupaciones terroristas.

El también postulante a reintegrar el Parlamento, por el Partido Morado, indicó que esta agrupación al tener estas acciones demuestra “qué clase de movimiento político son”.

“(Solidaridad Nacional) pretenden a través del terruqueo y de la mentira, disfrazarse de lo que realmente son, que es un partido encabezado por un alcalde que está a punto de entrar a la cárcel y por siete alcaldes mafiosos de Lima que están todos presos por encabezar organizaciones criminales en sus distritos. Este movimiento con esas credenciales pretende capitalizar políticamente sobre la base del terruqueo”, declaró en entrevista con Canal N.

El exparlamentario saludó que el Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya llamado la atención a la agrupación, que sería el aliado político de Fuerza Popular, con el objetivo de que retiren la propaganda ofensiva y que infringe los estatutos determinados.

“Yo he pensado que no porque estas elecciones son muy cortas y no hay mucho tiempo para dedicarle a eso, yo saludo que el Tribunal de Honor haya pedido a Solidaridad Nacional que retire eso, no lo van a hacer, han dicho que están en su derecho de injuriar y de calumniar y de difamar, me parece que da cuenta de la naturaleza del movimiento político”, comentó.

Proceso sancionador contra Solidaridad Nacional

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 admitió a trámite el inicio de un procedimiento sancionador contra Solidaridad Nacional por negarse a retirar la propaganda ofensiva a sus contrincantes políticos, en el marco de las elecciones de enero del 2020.

En la resolución N° 01272-2019 del JEE que lidera Luis Carrasco Alarcón se detalló que la agrupación política habría incurrido en presuntas infracciones a los numerales 7.2 y 7.3 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad.

Cabe mencionar que Solidaridad Nacional firmó el Pacto Ético del JNE, en el que se comprometía a participar del proceso electoral de manera alturada y sin infringir las normas impuestas. El partido eligió a Rosa Bartra, excongresista fujimorista y que busca ser reelegida con el número 1, como la nueva jefa de campaña para las elecciones 2020.