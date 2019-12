García-Sayán sobre fallo del TC a favor de Keiko: “No está claro en fundamentos”

El político Diego García Sayán se refirió a la admisión del hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, por parte del Tribunal Constitucional.

Dicha determinación tomada por el máximo organismo de interpretación de la Constitución en el Perú le dio la libertad a la lideresa de Fuerza Popular (acusada por presunto lavado de activos), que cumplía prisión preventiva.

Para Diego García Sayán -exministro de Justicia-, la decisión del TC es sumamente discutible y carece de los fundamentos necesarios. Así lo explicó en Ideeleradio.

"Ese fallo a mí me parece un poco discutible, por decirlo menos, porque no está claro cuál es el fundamento, y el fundamento no tiene que ser 20 páginas, puede ser un párrafo que diga ‘estamos en desacuerdo en A, B, C y D, pero coincidimos en que en este cierto punto hay una violación de los derechos fundamentales’”, explicó.

A la vez, mencionó que el fallo del TC le resta en su imagen, pues le quita seriedad.

“Más allá de lo que hay detrás, creo que ahí se cometió un error y eso no le hace bien a la percepción de un tribunal serio y consolidado y espero que no se repita una decisión de esa naturaleza, donde la fundamentación [en el caso Keiko Fujimori] aparece dispersa y hay párrafos que son contradictorios”, aseveró Diego García Sayán.

PUEDES VER Deslacrado de documentos hallados en casa de Silva Checa será el 7 de enero

Por otro lado, comentó que espera que los abogados que sean elegidos como miembros de la Junta Nacional de Justicia sean persona honorables.

“Un gran artículo que hizo un profesor en Barcelona plantea una pregunta, ¿pueden malas personas ser buenos jueces? Una persona que no tiene principios democráticos, que es parte de una organización racista, que le pega a su esposa ¿puede ser acaso un buen juez o fiscal? Considero que no”, anotó Diego García Sayán.

“Para tener una instancia decente y no el corrupto que terminó siendo el ex Consejo de la Magistratura se necesitan siete personas honorables que hagan ese proceso de designación y evaluación”, finalizó.