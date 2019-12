La exparlamentaria Milagros Salazar se refirió al presunto intento de Alberto Fujimori de designar a un político como candidato de Fuerza Popular, por Puno.

Un audio revela que el expresidente de la República conversó con Crisóstomo Benique. Alberto Fujimori le señaló que él lo va a guiar en estas elecciones 2020 y que será el número 4 en la lista por la región mencionada.

Pese a ello, Milagros Salazar manifiesta que Alberto Fujimori no está a cargo de seleccionar a posibles candidatos. Asimismo, aseguró que no es parte de Fuerza Popular, partido de su hija.

“Definitivamente [él no ha tenido nada que ver]. Él está privado de la libertad y no es parte del partido. Hay una comisión que ha sido designada y ellos son los que han recibido por vía física y virtual todas las posibles hojas de vida de los potenciales pre candidatos y de a acuerdo a ello han hecho un tamizaje y esto se ha llevado a asamblea de partido para que puedan ser seleccionados”, buscó explicar Milagros Salazar para El Comercio.

“Siempre me he mantenido al margen de esta situación, yo siempre he dicho que hay algunos candidatos o precandidatos que utilizan la figura del expresidente para decir tengo el respaldo o tengo esto: un apoyo, pero es impertinente e inconveniente porque él no participa en política, él está privado de su libertad y no tiene el panorama completo y eso yo en diferentes oportunidades ya lo he manifestado”, adicionó.

Hasta el momento, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular no se ha pronunciado al respecto.