Alberto Fujimori, desde la cárcel, mueve las piezas en Fuerza Popular, partido dirigido por su hija Keiko Fujimori, previo a las Elecciones Congresales 2020. Hoy, salió a la luz un audio en el que le prometía la casilla número 4 al exdirigente barrial, Crisóstomo Benique Apaza.

“No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo”, dice en el audio Alberto Fujimori a Benique Apaza, quien había reportado hace unas semanas que tuvo la venia del expresidente para representar a Puno en el Congreso. Al final, fue excluido por omitir información.

¿Quién es Crisóstomo Benique?

Crisóstomo Benique Apaza, de 62 años, es originario de San Román, Juliaca (Puno). Concluyó con la educación básica, primaria y secundaria, en la misma región, y, según su hoja de vida, estudió Contabilidad Mercantil.

En el mismo documento declaró que fue militante y Secretario General del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenetraca). Además, cuenta con experiencia laboral siendo Taxista en Aló 45, en Arequipa, y Administrador en Hotel La Posada de Don Miguel, en Puno. El último rol que tuvo fue el de presidente del comité de gestión de Agua y Desague.

¿Quién lo animó a participar a las Elecciones Congresales 2020?

El hombre procedente de Puno, Crisóstomo Benique Apaza, llegó a la lista de Fuerza Popular con el número 4 por pedido de Alberto Fujimori para postular a las Elecciones Congresales 2020. No obstante, el arribo al partido político como a los comicios fue transitorio, pues, fue excluido tras descubrirse que habría omitido que contaba con 3 vehículos. De esta manera, se despidió prematuramente de representar a Puno en el Congreso.

¿Qué le dice Alberto Fujimori a Crisóstomo Benique?

Transcripción

C: Señor presidente, buenos días.

AF: Señor Crisóstomo, ¿Qué tal? Ya sé que usted a completado sus datos.

C: Sí, sí, sí. Ya he mandado mi declaración jurada.

AF: Perfecto. ¿Todo completo ya?

C: Mire a mí lo que me han enviado, ya le he enviado, señor presidente.

AF: Ya, excelente. No tengo duda en la posición, ah. Número 4 ¿ya?

C: Ya, ya, señor presidente.

AF: Yo le voy a guiar porque yo soy experto en estas cosas pues.

C: Sí, sí, mi presidente, usted conoce estas cosas.

AF: Yo, yo le he echado ojo a usted.

C: Ya muchas gracias, señor presidente.

AF: ¿Ya? Usted va a ser congresista, olvídese. Estamos en contacto, yo le espero el día jueves a la hora del almuerzo, ¿ya?

C: A las 12 estoy ahí.

AF: Ok, hasta luego.

C: Hasta luego.