El fujimorista Luis Galarreta afirmó este viernes que el audio de Alberto Fujimori en que coordina con un candidato de Fuerza Popular por Puno, “demuestra la unidad del fujimorismo”.

Para Galarreta, con el audio se demuestra que no habría divisiones en el fujimorismo, menos entre las corrientes “keikistas” o “albertistas".

“Lo que te demuestra el audio que se ha escuchado ayer [jueves] es lo que hemos dicho y lo que hemos defendido, en el sentido de que [este proceso] va en serio, que es la unidad del fujimorismo”, dijo Galarreta a El Comercio.

El expresidente del Congreso agregó que “la dirigencia de Fuerza Popular ha apostado por esa unidad”, y que Alberto Fujimori, "que es el líder histórico, y nuestra lideresa [Keiko Fujimori] también lo han manifestado a través de unas cartas que han sido públicas".

“Entonces, lo que se demuestra es que los que antes se llamaban ‘albertistas’ y ‘keikistas’ ahora son uno solo, ‘fujimoristas’”, dijo el disuelto exparlamentario.

Pidió “sugerencias” de candidatos

En otro momento, Galarreta reconoció haberse reunido con el condenado Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo para pedirle “sugerencias” de candidatos al Congreso de la República, de cara a las elecciones 2020.

“Yo como secretario general he solicitado sugerencias [para candidatos al Congreso] a dirigentes, militantes, bases, ex parlamentarios y con mayor razón he ido a pedirle sugerencias al líder histórico del fujimorismo”, señaló Luis Galarrreta.

“He ido a verlo varias veces al expresidente Fujimori, pero no para hablar de la campaña. La campaña recién empieza y la dirijo yo. El tema de las elecciones, no de campaña, estamos hablando de la elección”, agregó.