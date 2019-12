Las maniobras realizadas por el expresidente de la República Alberto Fujimori no pasarían por alto.

El INPE inició un proceso administrativo sancionador contra el exmandatario por presuntamente coordinar desde prisión la lista de Fuerza Popular al Congreso. Así lo informó RPP.

El político Crisóstomo Benique difundió una conversación telefónica con Alberto Fujimori, en la que se escucha al exmandatario señalando que él lo guiará en las elecciones 2020 y que será el número 4 en la lista de Fuerza Popular por Puno.

En conversación con Canal N, el jefe del INPE, César Cárdenas, señaló que un condenado no puede realizar política y dio más detalles del proceso administrativo sancionador.

“El Consejo Nacional Penitenciario ha dispuesto el día de hoy que las autoridades del penal de Barbadillo inicien un procedimiento disciplinario administrativo contra el interno Alberto Fujimori. En ese procedimiento se evaluará las implicancias y consecuencias de la acción que hizo. Todos hemos tomado conocimiento del caso el jueves 19 a través de los medios de comunicación”, manifestó.

“Toda persona que está privada en libertad, en general tiene restricciones como la de tener derechos políticos. El artículo 33, inciso 2, de la Constitución Política del Perú así lo ordena. De manera que los internos saben perfectamente qué cosas pueden realizar y qué cosas no. En virtud de ese parámetro el procedimiento disciplinario determinará si es que ha habido una infracción, y como consecuencia se verá si corresponde una sanción”, añadió César Cárdenas.

A la vez, explicó que debido a dicha falta se evaluará si continuará en su (actual) régimen penitenciario o se le pone en un régimen de mayor restricción, pero (prosiguió) eso será consecuencia de lo que determine el Consejo Técnico del Penal.

Transcripción de conversación telefónica entre Alberto Fujimori y Crisóstomo Benique

C: Señor presidente, buenos días.

AF: Señor Crisóstomo, ¿Qué tal? Ya sé que usted ha completado sus datos.

C: Sí, sí, sí. Ya he mandado mi declaración jurada.

AF: Perfecto. ¿Todo completo ya?

C: Mire a mí lo que me han enviado, ya le he enviado, señor presidente.

AF: Ya, excelente. No tengo duda en la posición, ah. Número 4 ¿ya?

C: Ya, ya, señor presidente.

AF: Yo le voy a guiar porque yo soy experto en estas cosas pues.

C: Sí, sí, mi presidente, usted conoce estas cosas.

AF: Yo, yo le he echado ojo a usted.

C: Ya muchas gracias, señor presidente.

AF: ¿Ya? Usted va a ser congresista, olvídese. Estamos en contacto, yo le espero el día jueves a la hora del almuerzo, ¿ya?

C: A las 12 estoy ahí.

AF: Ok, hasta luego.

C: Hasta luego.