Alberto Fujimori coordinaría desde prisión la lista de FP para el Congreso

Sigue haciendo política desde prisión. Un audio revela las coordinaciones que Alberto Fujimori vendría realizando para organizar la nómina electoral de Fuerza Popular para las próximas elecciones congresales a realizarse este 2020.

Según la grabación, el expresidente entabla una conversación con Crisóstomo Benique, aspirante al Congreso por la región Puno, en donde le señala que todo ya está solucionado, que no se preocupe y que irá con el número 4 por Fuerza Popular.

“No tenga duda de la posición: número 4. Yo lo voy a guiar, soy experto en estas cosas. Yo le he echado ojo, usted va a ser congresista”, aseveró Fujimori.

Asimismo, tras ser consultado sobre el audio, Crisóstomo Benique confirmó la veracidad de este y sostuvo que fue él quien grabó al exmandatario.

“Sí efectivamente, él me hizo la invitación. El señor Alberto Fujimori me invitó a una cena allá en Barbadillo. (...) Yo eso lo manifesté en la ciudad de Juliaca en una radio y muchos no lo creían” relató el dirigente vecinal.

En esa misma línea, el expostulante puneño precisó que visitó a Alberto Fujimori en la Diroes el pasado 4 de diciembre y que en esa reunión estuvo presente el actual candidato al Congreso por Fuerza Popular Diethell Columbus.

Cabe precisar que la candidatura al Congreso del dirigente puneño Crisóstomo Benique fue desestimada por el Jurado Electoral Especial tras haber omitido información en su hoja de vida.

Audio de la conversación entre Alberto Fujimori y Crisóstomo Benique

Crisóstomo Benique: Señor presidente, buenos días…

Alberto Fujimori: Señor Crisóstomo, qué tal… ya sé que usted ha completado sus datos.

CB: Sí, sí, sí.. ya he mandado mi declaración jurada.

AF: Perfecto, todo completo ya.

CB: Mire… a mí lo que me han enviado, ya le he enviado el formulario señor presidente.

AF: Ya, excelente… no tenga duda en la posición ah? Número 4, ya?... porque yo..

CB: Ya, ya, señor presidente.

AF: Yo… yo le voy a guiar, porque yo soy experto en estas cosas pues.

CB: Sí, sí mi presidente, usted conoce estas cosas…

AF: Yo, yo le he echado un ojo a usted.

CB: Ya, muchas gracias señor presidente.

AF: Ya? (risas) usted va a ser congresista…olvídese.

CB: Ya… muchas gracias señor presidente.

AF: Estamos en contacto, yo le espero el día jueves a la hora del almuerzo, ya?

CB: A las doce, estoy ahí, señor presidente.

AF: Sí…Ok, gracias. Hasta luego.

CB: Sí, hasta luego.