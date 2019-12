Richard Arce: “Solidaridad Nacional muestra la herencia fujimontesinista”

El exparlamentario de izquierda Richard Arce se pronunció este jueves sobre el cuestionado video con el que Solidaridad Nacional compara a políticos peruanos con integrantes de agrupaciones terroristas.

A través de su cuenta de su cuenta de Twitter, Arce Cáceres expresó que la actitud de la agrupación que fundó el exalcalde Luis Castañeda en la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2020 demuestra que se volvió en un “vientre de alquiler” con “herencia fujimontesinista”.

PUEDES VER Solidaridad Nacional: JEE admite a trámite procedimiento sancionador por cuestionado video

“Aquí están las credenciales ‘democráticas’ de este pseudo partido político, ahora ‘vientre de alquiler’ de lo más rancio y ortodoxo de la herencia fujimontesinista en su versión ‘diario chicha’ o ‘fujitroll’”, escribió el excongresista de Nuevo Perú.

Tweet de Richard Arce.

El último martes 17 de diciembre, el Tribunal de Honor del Pacto Ético pidió a Solidaridad Nacional que retire el video de sus redes sociales, ya que “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía”.

“El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aun cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, reza el pronunciamiento.

En respuesta, la agrupación que lleva a Rosa Bartra como primera candidata al Congreso en su lista por Lima consideró que no difaman a ningún político y que el requerimiento del colegiado es un “atentado contra la libertad de expresión”.

“El spot evoca hechos vividos en el Perú y pasa revista a los diversos rostros del marxismo en el país y el continente. No calumnia ni difama. Solo retrata. Pedirle a Solidaridad Nacional que retire el spot es un atentado contra la libertad de expresión”, reza el comunicado del referido partido.