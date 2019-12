Para RMP, el trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en la lucha contra la corrupción es significativa, sin embargo, expuso que no pueden decir medias verdades.

Reflexión Democrática es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, no tiene propietarios, por lo que el magistrado José Luis Sardón no es presidente ni director de dicha organización, si no que es miembro de un directorio que aprueba determinadas políticas de acuerdo a un estatuto social.

“Reflexión Democrática se crea mucho antes de la campaña del 2011 con el espíritu de capacitar”, comentó.

Asimismo, manifestó que se realizó un concurso público para que cada partido político presentará un postulante para un programa de becas que permitía una capacitación. La abogada sostuvo que los ocho congresistas señalados fueron elegidos de esta manera.

“Nunca se les entregó dinero en efectivo a ninguno de los candidatos. Reflexión Democrática cubría el reembolso de algunos gastos de campaña, pero no se entregaba dinero en efectivo a ningún candidato, eso es falso”, declaró.

Por otro lado, resaltó que participaron 23 organizaciones políticas menos el partido nacionalista. Según la conductora de RTV, las declaraciones de José Domingo Pérez no han sido acertadas, pues se ha prestado a malas interpretaciones.

“¿Qué le puede ver de malo José Domingo Pérez? No entiendo. El señor Sardón sale elegido con 101 votos en el Congreso. No pueden abusar porque se cae el caso (…) Todo esto de Reflexión Democrática es una vergüenza”, precisó.

