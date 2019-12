El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió este viernes 19 sobre el accidente laboral que sufrieron dos trabajadores del restaurante de comida rápida McDonald’s.

Carlos Campos Zapata y Alexandra Porras fallecieron luego de recibir una descarga eléctrica en la sede en la que trabajaban (sede Pueblo Libre). Tras ello, distintos colectivos sociales vienen protestando en contra de McDonald’s y las precarias condiciones en la que laboran muchos jóvenes, expuestos a altos riesgos.

Martín Vizcarra expresó que desde el Estado se puede trabajar mejor en esos aspectos y que se vuelve a evidenciar que una vez más las normas son insuficientes.

Comentó también que el Ejecutivo está evaluando nuevas gestiones para evitar estos tipos de accidentes.

“Sí se puede hacer algo más. Tenemos que reconocerlo y ser autocríticos como sociedad. No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada o que al final todo se traduzca en una multa. Entonces, eso es un tema de análisis y debate que hubo el día de ayer en el Consejo de Ministros y hemos pedido a los sectores involucrados hacer un esfuerzo de análisis adicional porque no es suficiente decir <<vamos a aplicar la ley>>”, aseveró.

“Si la ley es insuficiente para estos casos, tenemos que corregirla. Para la próxima semana vamos a hacer unas propuestas para que se puedan evitar este tipo de situaciones y si en caso se den, porque finalmente accidentes siempre van a haber, (sic) tengamos la preparación y las herramientas necesarias como para atender a la familia y corregir esto con acciones concretas contra las empresas que incurren en este tipo de faltas”, agregó Martín Vizcarra.

Asimismo, manifestó que siempre les dice a los ministros “que no estamos aquí para mantener las cosas como están”.

“Si algo que vemos debe corregirse, hay que hacerlo. Creo que en ese aspecto amerita un esfuerzo del Estado para corregir las normas y estar al lado del trabajador, más aún si es joven” adicionó.