El excongresista Marco Arana comentó este jueves sobre el más reciente video de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el que anuncia que hará una pausa a sus labores políticas.

A través de su cuenta de Twitter, el miembro de la Comisión Permanente que al afirmar que deja de hace política, Fujimori Higuchi demuestra su “capacidad de mentir”.

Asimismo, Arana Zegarra calificó de “lastimero” la cinta de la excandidata presidencial, ya que esta sería una estrategia para evitar a la justicia.

“Difunden video lastimero de Keiko que no es sino para eludir su responsabilidad frente a la justicia. La obstrucción de justicia ya no existiría: el Congreso está disuelto. Dice que no hará política por un tiempo, pero todo está basado en su capacidad de mentir”, escribió el exparlamentario de Frente Amplio.

El último miércoles 18 de diciembre, la lideresa de Fuerza Popular, mediante su cuenta de Facebook, además de su alejamiento de la política, también comentó sobre la investigación que dirige el Equipo Especial Lava Jato en su contra por los presuntos aportes ilícitos a su campaña electoral del 2011.

Como parte del referido caso, el fiscal José Domingo Pérez presentó un nuevo pedido de prisión preventiva en contra de la lideresa fujimorista, y el Poder Judicial decidió programar la audiencia de evaluación del requerimiento fiscal para este jueves 26 de diciembre.

“La audiencia se llevará a cabo un día después de navidad. Creo que es el regalo más perverso que he recibido en mi vida [...] Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas, porque mi prioridad es y será siempre mi familia. Quiero pedirles que no se dejen confundir, que una cosa es la prisión preventiva y otras serán los temas de fondo”, expresó Keiko Fujimori.