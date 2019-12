Los congresistas fujimoristas que recibieron aportes de US$ 20 mil durante la campaña electoral de Fuerza Popular en el 2011 apoyaron la designación de José Luis Sardón, como integrante del Tribunal Constitucional.

El miércoles 18, el fiscal José Domingo Pérez, luego de recibir la declaración del magistrado, detalló que durante el allanamiento a la Confiep a finales de noviembre, se encontró evidencia de que la ONG Reflexión Democrática había aportado al partido fujimorista en el proceso electoral del 2011.

Sardón dirigía esa ONG cuando se concretó el desembolso. La donación no figura en los reportes de la ONPE. Precisamente, Reflexión Democrática recibió US$ 100 mil de la Confiep y apoyó a 23 candidatos al Parlamento, de los cuales ocho eran de Fuerza 2011: Luz Salgado, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga, Juan José Díaz, Wilder Ruiz Silva, Anyela Palomino Campos, Gonzalo Romero de la Puente y Guido Lucioni Struque.

De ellos, resultaron electos Salgado, Chacón, Aguinaga, Díaz, y Ruiz.

Tres años después, al Congreso le correspondió elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Para esa fecha, uno de los candidatos para integrar esta institución era Sardón, conocido letrado quien entonces ya se había manifestado a favor del indulto al dictador Alberto Fujimori.

El 21 de mayo del 2014, el Pleno aprobó su elección como integrante del TC. Según las actas parlamentarias obtuvo el apoyo de 97 congresistas, lo suficiente para salir victorioso. Salgado, Chacón, Aguinaga, Díaz y Ruiz votaron a favor.

Y de ahí parte la incógnita: ¿estos congresistas naranjas fueron financiados a cambio de elegir a Sardón como magistrado del TC?

Sardón dejó de ser director de Reflexión Democrática el mismo año en que el Congreso lo eligió como magistrado.

El magistrado, como se sabe, falló a favor de la excarcelación de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el mes pasado. Fuentes del Equipo Especial Lava Jato manifestaron a La República que Sardón debió inhibirse de participar en el debate del hábeas corpus de Fujimori Higuchi.

“Es un claro conflicto de interés. Los conflictos de interés no los resuelve uno mismo, debió ser objeto de informe al pleno del TC y ellos resolver. Cuando uno piensa que tiene un conflicto de interés se inhibe o lo hace de conocimiento para que incluso las partes puedan recusar al juez”, explicaron las fuentes a este diario.

Keiko Fujimori es investigada en el caso Lava Jato por los aportes que recibió su agrupación en el 2011 y 2016. El Equipo Especial considera que ese financiamiento, en su mayoría, fue de origen ilícito y camuflado a través de falsos aportantes, lo cual constituiría un presunto lavado de activos.

¿Por qué Fuerza 2011 no reportó el dinero de Reflexión Democrática a la ONPE? El partido fujimorista apeló al mismo mecanismo que ocultó las donaciones de grupos empresariales como Credicorp, Gloria y Minera Volcan, quienes apoyaron la candidatura de Fujimori Higuchi, pero optaron por mantenerse en la sombra, como en el caso de la ONG que dirigió Sardón.

En entrevista a RPP, el magistrado alegó que desconocía de esos manejos financieros de Reflexión Democrática y que esta institución eligió a cuatro rectores para la selección de qué compañías iban a recibir fondos y a quienes apoyar en campaña electoral.

“Ellos se encargaron de elegir a quienes iba el dinero. No era dinero en efectivo, era una apoyo que tenía un equivalente de US$ 20 mil y por otro lado se les ha reembolsado en gastos de publicidad. Nosotros no teníamos ninguna injerencia en quiénes habían sido seleccionados”, refirió.