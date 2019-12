José Luis Sardón de Taboada, magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó este miércoles que no hubo ningún conflicto de interés en su voto a favor de excarcelar a Keiko Fujimori, luego de que se conociera que la asociación civil Reflexión Democrática, de la cual fue director fundador, apoyara a ocho candidatos al Congreso del partido fujimorista en el 2011.

“En absoluto [hubo conflicto de intereses]. Esa es tu interpretación, que yo respeto pero no comparto. Completamente equivocada me parece”, dijo el magistrado en entrevista con el periodista Jaime Chincha en el programa “Nadie tiene la razón” de RPP.

PUEDES VER Sardón integró consejo directivo de ONG que apoyó candidaturas de fujimoristas en el 2011

El tribuno rechazó además que el fallo que permitió la excarcelación de Keiko Fujimori haya tenido tintes políticos. “Yo he resuelto de acuerdo a la Constitución y a mi consciencia”, afirmó.

"Ademas, en varios casos muy importantes yo he votado en contra de los intereses que llamaríamos fujimoristas. Pero lo que pasa es que hay cierta gente como tú que cree que si no se vota todo en contra de ellos, entonces uno es fujimorista. Eso es lo que yo rechazo”, dijo el magistrado del Tribunal Constitucional.

“Yo no voy a acceder al chantaje que para que no me digan fujimorista, vote todo en bloque contra el fujimorismo”, agregó Sardón de Taboada.

Temprano este miércoles, el magistrado declaró ante el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori.

Pérez llegó hasta el despacho del magistrado debido a que, tras el allanamiento de las oficinas de la Confiep, halló entre la documentación registros que daban cuenta de una donación del gremio empresarial a la asociación Reflexión Democrática, monto que ascendió a 100 mil dólares.

El dinero fue utilizado por la ONG para contribuir en las campañas parlamentarias de 23 candidatos al Congreso en el 2011, entre los que se contó a ocho fujimoristas como Luz Salgado, Cecilia Chacón, Luis Aguinaga entre otros.

Sardón explicó que la ONG que ayudó a fundar en el 2004 tenía como objetivo apoyar a candidatos al Parlamento que fueran elegidos por un comité integrado por los rectores de cuatro universidades.

Este comité, señaló el magistrado, fue el encargado de selecciones en el 2011 a los ocho fujimoristas que recibieron el apoyo de 20 mil dólares para sus campañas. Sin embargo, Sardón rechazó tener responsabilidad al respecto ya que, sostuvo, se delegaron las funciones al comité seleccionador.

“Nuestra responsabilidad era convocar a gente que tuviera criterios para decidir quién merecía y quién no el apoyo. Ese era nuestro nivel de responsabilidad. Nuestra función era convocar a los mejores educadores del país. Nada más”, dijo el magistrado.