Las simpatías fujimoristas de José Luis Sardón de Taboada viene de años atrás. El ahora integrante del Tribunal Constitucional (TC) criticó de manera enfática la sentencia de 25 años contra el expresidente Alberto Fujimori en el 2009 por varios delitos, algunos como consecuencia de la disolución inconstitucional del Congreso de la República.

Sardón de Taboada fue entrevistado en Canal N poco después del anunció del fallo del juez César San Martín, para que de sus comentarios al respecto. El magistrado dijo que la resolución “no estaba suficientemente justificada”.

“Yo creo que la sentencia no esta bien fundamentada. Los magistrados han hecho una reseña de lo ocurrido y las circunstancias extremadamente selectiva, pero acá se les ha ido la mano en el carácter selectivo. No tiene nada que hacer con lo que pasaba en el país, han tomado uno que otro hechos que efectivamente esta ocurriendo”, declaró en la entrevista.

El constitucionalista señaló que los magistrados que decidieron condenar al fundador del partido fujimorista, no describierpn todos los hechos y antecedentes que ocurría en el país para que se haya ejecutado la disolución del Poder Ejecutivo.

“Han dejado de ver muchas otras cosas que pasaban en ese momento. Por ejemplo, estos señores da la impresión que pensaban que el Perú en el año 90 era Suiza; o sea, era una democracia que estaba funcionando perfectamente bien. Hacen alguna mención de problemas que había en el Perú pero muy muy ligeras”, enfatizó.

Sardón de Taboada indicó que existían antecedentes para que Alberto Fujimori decida disolver el Congreso. Una de las razones que dio fue la situación de hiperinflación y la situación social afectada por el terrorismo.

“Hacen un brevísimo y ligerísimo recuento de la situación del terrorismo y de los muertos que habían basándose casi exclusivamente en los dicho por la Comisión de la Verdad. Pero no entrar a toda la profundidad que cabía entrar en término de número de muertos, de donde venía esto, de las raíces ideológicas. La historia peruana era infinitamente mas compleja de lo que dicen estos señores”, indicó.

Asimismo, el magistrado comentó que la situación previa a la decisión de Fujimori Fujimori, era una de “ingobernabilidad”. Cabe mencionar que el 5 de abril de 1992, el entonces mandatario Alberto Fujimori disolvió el Congreso y tomó todas las instituciones estatales, incluyendo a las universidad. Los militares también ingresaron de manera forzadas a los medios de comunicación como a la sede de este diario.

Sardón Taboada señaló que el Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora Tribunal Constitucional, estaba gobernado por el aprismo y se “tumbaba”, junto al Poder Judicial, los decretos que el Poder Ejecutivo había emitido para la reforma económica.

“Estoy en contra de ese golpe, pero no creo que se pueda decir que no había atenuante alguno, ¿cómo que no había atenuante alguno? ¿y los muertos? ¿y la hiperinflación? ¿no eran atenuantes?”, mencionó el magistrado agregando que no habían pruebas de responsabilidad directa en contra del condenado ex jefe de Estado.

Aseveró que la sentencia de 25 años en contra de Alberto Fujimori no tuvo los suficientes argumentos, sino que fue “capricho” de la situación que se vivía en ese momento.

“Yo creo que no está suficientemente justificada, lamentablemente no está. Entonces acá hay un recuento muy caprichoso de las circunstancias en la que ocurrieron estos lamentables hechos”, reiteró.

José Luis Sardón hora es cuestionado por haber fundado, junto a otros personajes, la ONG Reflexión Democrática que entregó aportes en valor de $ 20 mil a 23 candidatos al Congreso en el 2011, de los cuales 8 era fujimoristas. Cinco de estos últimos votaron a favor de que integre el Tribunal Constitucional en el 2014.