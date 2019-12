Ocho candidatos fujimoristas recibieron US$ 20 mil cada uno de ONG de Sardón

Empresarios que deseaban que el partido fujimorista tuviera una fuerte representación en el Congreso para evitar que se cambiara el modelo económico, por intermedio de la organización no gubernamental Reflexión Democrática, aportaron US$ 20 mil para cada uno de los 8 candidatos que fueron escogidos.

En el periodo en el que Reflexión Democrática donó el dinero, que no fue declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sardón actuaba como director de la organización.

Sardón fue citado por el Equipo Especial Lava Jato porque en la última intervención en la sede de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) se encontraron documentos que demostraba que dicho gremio también había aportado dinero a Reflexión Democrática en el periodo de Sardón.

De los 8 candidatos que recibieron los fondos por intermedio fueron elegidos congresistas en 2011 Luz Salgado Rubianes, Cecilia Chacón de Vettori, Alejandro Aguinaga Recuenco, Juan José Díaz, Wilder Ruiz Silva, y no lo consiguieron Anyela Palomino Campos, Gonzalo Romero de la Puente y Guido Lucioni Struque.

Coincidentemente, los que fueron elegidos congresistas fujimoristas votaron en bloque a favor de la designación de José Luis Sardón como miembro del Tribunal Constitucional. Por cierto, Sardón fue uno de los magistrados que falló a favor de conceder la excarcelación de Keiko Fujimori.

Para la Fiscalía, que Sardón dirigiera una ONG que fue usada por un grupo de empresarios con el fin de donar US$ 20 mil a cada uno de los 8 candidatos fujimoristas, y que luego 5 lo eligieran como miembro del Tribunal Constitucional, representaría un conflicto de intereses.

Preguntado por qué un grupo de empresarios donaron dinero a los candidatos fujimoristas por intermedio de Reflexión Democrática, Sardón dio una sorprendente explicación: “Los empresarios nos explicaron que cuando había las campañas, ellos eran presionados por los candidatos para que les dieran aportes de campaña. Pero si decían que habían dado dinero a Reflexión Democrática, ellos ya no se sentían presionados”.

Los elegidos

Sin embargo, el propio José Luis Sardón no estaba seguro de que el argumento de los empresarios era cierto: “Es la versión que ellos nos daban porque cuando se acercaban las campañas algunos candidatos les pedían apoyo y preferían desviarlas diciendo que habían dado dinero a Reflexión Democrática, y que pidieran a Reflexión Democrática, para que ellos no tuvieran que responder. Habría que ver si es cierto, porque era la versión de ellos (los empresarios), habría que ver cómo sería”.

En el interrogatorio estuvieron presentes los abogados de Keiko Fujimori, de la secretaria de ésta, Carmela Paucará Paxi, del exdirigente Pier Figari Mendoza, y del partido Fuerza Popular, entre otros.

Al ser preguntado por los empresarios que habían aportado el dinero a Reflexión Democrática, manifestó que no sabía y que quienes tenían la información eran el minero Roque Benavides Ganoza y el exoficial mayor del Congreso José Elice Navarro. Señaló que aplicaron una fórmula para que ellos y nadie más supiera la identidad de los donantes de fondos. “Se aplicaba una regla (llamada) ‘Velo de la ignorancia’, que significa que las personas que se iban a encargar del recojo de fondos de la asociación eran solamente quienes sabían qué empresarios dieron los fondos”, señaló.

Preguntado por cada uno de los candidatos fujimoristas que recibieron los US$ 20 mil, dijo que un comité de rectores de universidades privadas fueron los que seleccionaron a los aspirantes.

Incluso Sardón declaró que desconocía un importante aporte de la Confiep a los candidatos fujimoristas por intermedio de Reflexión Democrática.

“Recién me entero (que Confiep donó US$ 100 mil), no tenía noticia que había esa donación. Como lo he indicado, quienes sabían de esa donación eran quienes recogían los aportes. Yo no participaba”, argumentó José Luis Sardón.

Todo concuerda

Incluso, según su versión incluso desconocía quienes recibieron los US$ 20 mil.

“De los nombres que me han consultado no tenía idea de que habían sido apoyados (con dinero)”, respondió.

Pero de lo que sí estaba al tanto sobre el concepto de los US$ 20 mil dólares. “Dicho monto comprendía US$ 6 mil para la capitación (de los candidatos) y US$ 14 mil en reembolso de gastos publicitarios”, declaró.

Recordó que en 2014 “fui elegido para el Tribunal Constitucional por 101 votos del Congreso, que significa el 78% de congresistas”, pero no mencionó que entre los 101 que le dieron su voto estaban 5 de los que recibieron dinero por intermedio de Reflexión Democrática cuando José Luis Sardón era director de dicha institución.

Sardón expresó su extrañeza que justo después que votó a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori, fue citado por el Equipo Especial. Pero lo convocaron por su relación con aporte de US$ 100 mil que hizo la Confiep a Reflexión Democrática, a partir de una incautación que se hizo en las oficinas del gremio.

La asociación de Sardón financió las campañas a 23 congresistas de las cuales 8 fueron de Fuerza Popular, lo que implica un favorecimiento mayoritario a los fujimoristas. Los 23 candidatos tienen un perfil conservador.

“No hubo conflicto de intereses (en liberación de Keiko)”

Tras conocerse que su asociación civil brindó apoyo económico a ocho candidatos fujimoristas en el 2011, el magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada declaró para el programa ‘Nadie tiene la razón’ de RPP, donde negó que haya habido algún conflicto de intereses en su voto por el fallo favorable a la excarcelación de Keiko Fujimori.

“En absoluto (hubo conflicto de intereses). Esa es tu interpretación, que yo respeto pero no comparto. Completamente equivocada me parece”, respondió Sardón a su entrevistador, el periodista Jaime Chincha.

Rechazó además que dicho fallo haya tenido tintes políticos. “Yo he resuelto de acuerdo a la Constitución y a mi consciencia. Además, en varios casos muy importantes yo he votado en contra de los intereses que llamaríamos fujimoristas. Pero lo que pasa es que hay cierta gente como tú que cree que si no se vota todo en contra de ellos, entonces uno es fujimorista. Eso es lo que yo rechazo”, acotó.

Sin embargo, su interlocutor fue incisivo y en todo momento cuestionó al tribuno por no haberse inhibido de la votación sobre el hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori, hermana de la lideresa de Fuerza Popular.

Ante la insistencia de Chincha, Sardón se mostró incómodo y de forma abrupta dio por terminada la entrevista, no sin antes darse por ofendido y atacado. “Yo no voy a acceder al chantaje que para que no me digan fujimorista, vote todo en bloque contra el fujimorismo”, enfatizó.

Más temprano, el magistrado había declarado ante el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez, en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori.