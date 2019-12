Sardón afirma que Reflexión Democrática se inspiró en trabajo de expremier fujimorista

El magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, indicó que la ONG Reflexión Democrática, que integraba y que apoyó a candidatos al Congreso en el 2011, se inspiró en un trabajo que elaboró el fallecido Alberto Bustamante, ex primer ministro de Alberto Fujimori.

El tribuno detalló que el también exministro fujimorista era un amigo en común de los fundadores de la asociación civil, y que el trabajo que el proyecto que elaboraba era la publicación periódica de un boletín denominado ‘Leyes en camino’, en el que se analizaban las iniciativas legales que se emitían en el Parlamento, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

“En ese contexto nuestro común amigo Alberto Bustamante hizo un boletín que se llamaba ‘Leyes en camino’, pero Alberto lo hacía solito el proyecto. Entonces nosotros dijimos tomemos la idea pero institucionalicemos un poco. Eso fue una de las inspiraciones de Reflexión Democrática”, respondió en entrevista en Canal N.

Sardón señaló además que la asociación sin fines de lucro, y de la que dijo no ganaba una remuneración, se fundó oficialmente en el 2014, cuyos fundadores eran Roque Benavides, Milagros Campos, Javier Tantalean, Fernando Villarán y él.

“Lo que teníamos en común era la preocupación por el Congreso de la República, era hacer un seguimiento al trabajo. En ese entonces la mesa directiva era muy complicada”, respondió.

Aporte de empresas y el reembolso a candidatos

El miembro del máximo órgano constitucional aceptó que a la ONG entraban aportes de empresas con el fin de financiar a los 23 postulantes al Parlamento, de los que 8 eran fujimoristas y que luego 5 de ellos lo eligieron como miembro del TC.

Cada uno recibió $ 20 mil, pero divididos en partes: "Dicho monto comprendía $ 6 mil para la capitación (de los candidatos) y $ 14 mil en reembolso de gastos publicitarios”, declaró.

“Nunca se les dio dinero en efectivo, nunca. Era una parte de capacitación y una parte de reembolso de gastos de campaña, eso sí, con recibos de factura. Me aparece que también había un apoyo en marketing”, confirmó en la entrevista ante el canal de televisión.

Sardón de Taboada precisó que se había aplicado la regla ‘Velo de la ignorancia’, con la que se evitaba conocer el origen del dinero recopilado. Sin embargo, precisó que Buenaventura sí aportó “dando el ejemplo” y que iba a llamar a Dionisio Romero, del Grupo Credicorp, así como al titular del Grupo Gloria.

“Buenaventura daba el ejemplo poniendo $ 100 000. En las reglas formales había el ‘Velo de la ignorancia’, con las cuales no se conocía, pero eso no se aplicaba siendo que eramos amigos que escuchara algunas cosas. Entonces yo escuchaba que Roque Benavides quería dar el ejemplo, luego escuché que iban a hablar con Romero y con Gloria, yo sí escuché. Pero formalmente no se nos reportó a nosotros”, mencionó.

Sobre la falta de apoyo a nacionalistas

El tribuno sostuvo que la ONG no apoyó a los candidatos por le nacionalismo porque en el 2006 presentaron tarde sus listas y el jurado que seleccionó a los aspirantes a congresistas se negó a incluirnos.

“Entonces nunca mas volvimos a hacer ninguna gestión, probablemente eso resintió un poco a los nacionalistas y no postularon en el 2011”, indicó.

Sardón critica interrogatorio

El magistrado cuestionó la diligencia fiscal en la que se le interrogó sobre el vínculo de la ONG que fundó con el fujimorismo. Vale recordar que Sardón de Taboada fue uno de los tribunos que votó a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa del partido político naranja.

“Yo no he entendido a qué iba todo esto. (Sobre preguntas de candidatos fujimoristas) eso sí me cargoseó digamos, porque yo le expliqué esto, cómo era el esquema. Me quiso repetir las 8 veces las mismas preguntas”, indicó el integrante del TC.