Ejército canceló contrato con empresa que estafó con equipos usados

Durante una visita de inspección al Hospital Militar de la III Tercera División del Ejército, en Arequipa, oficiales de dicho nosocomio ocultaron al comandante general del Ejército, general de división EP Jorge Celiz Kuong, la compra de equipamiento y mobiliario médico de segunda mano y en malas condiciones.

Cuando el general Celiz se presentó en el hospital el 21 de noviembre de este año, las autoridades del establecimiento de salud castrense ya tenían pleno conocimiento de las notorias deficiencias en los bienes de uso médico que se le había comprado al Consorcio Illaring Sami-DDM Medical, y que este proveedor había entregado el 13 de noviembre.

Los oficiales tampoco informaron de la estafa al jefe del Comando de Salud del Ejército (COSALE), general de brigada Orestes Vargas Ortíz.

Por estas y otras razones, el Ejército resolvió el contrato con la proveedora que entregó el equipamiento con etiquetas de fabricación del año 2019, cuando en realidad tienen una antigüedad de 10 años por los menos.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, los implicados en el caso se organizaron para encubrir la adquisición irregular al comandante general del Ejército.

Uno de los promotores fue el director de la Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército IAS-FOSPEME, la entidad del Comando de Salud del Ejército que convocó a licitación y compró de manera irregular los bienes médicos para el Hospital Militar de Arequipa.

“Llegó a Arequipa el inspector del COSALE, coronel EP (José) Julián (Castro, inspector de la IAFA-FOSPEME), acompañado de los coroneles (José) Muñoz (Jara, jefe de la IAFA-FOSPEME) y (Aníbal) Ponce (Sedano, director del Hospital Militar de Arequipa), verificando las observaciones realizadas (al equipamiento médico comprado). El coronel Muñoz solo dijo: ‘Que no se le de cuenta (informe) al general (Orestes) Vargas (Ortíz, jefe del COSALE). Enfoquémonos en la visita del Comandante General del Ejército. Eso (la estafa al Hospital Militar) se va a solucionar después”, dijeron los testigos a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

Efectivamente, fuentes castrenses manifestaron que el general Jorge Celiz no fue informado en ningún momento sobre la adquisición irregular de equipamiento médico viejo como si fuera nuevo.

El jefe del Comando General de Salud del Ejército, general de División Orestes Vargas Ortiz, negó haber tenido conocimiento de las irregularidades en la adquisición de los equipos y mobiliario médico para el Hospital Militar de Arequipa.

“Recién me enteré mediante las publicaciones de los diarios. ¡No sabía nada!”, señaló el general Orestes Vargas a La República.

Al ser preguntado si el comandante general del Ejército, Jorge Celiz Kuong, estaba al tanto de las deficiencias de los equipos médicos, durante la inauguración en el hospital Militar de Arequipa, el 21 de noviembre último, expresó: “ Dentro de los programas de comando estaba prevista la visita del Comandante General del Ejército a la región Arequipa los días 20 y 21 de noviembre. Dentro de esa actividad estaba la inauguración de la infraestructura de la sala de emergencia y de farmacia del hospital militar de Arequipa”, explicó el general Vargas.

"Luego de la inauguración el comandante general Celiz recorrió toda las instalaciones del hospital y al ingresar al centro quirúrgico ubicado en la segunda planta, preguntó por los equipos y mobiliario adquiridos. Los encargados de dicho nosocomio se limitaron a decirle que estaba en proceso de adquisición. Es decir el general Celiz sabía de la adquisición de los equipos médicos, pero no que ya los habían entregado y que eran usados y mucho menos oxidados”, afirmó el jefe del Comando de Salud del Ejército.

El general Orestes Vargas confirmó que el contrato con el consorcio Illaring Sami y DD Medical, empresa que vendió los equipos y mobiliario médico al Hospital Militar de Arequipa, fue resuelto.

“Todavía no le hemos pagado un sol”, indicó el general Vargas.

Datos

Le preguntamos al general Orestes Vargas si el Inspector del IAFAS, coronel EP José Julián Castro, quien estuvo al tanto de las irregularidades en la adquisición de los equipos médicos, le informó de lo sucedido.

“El coronel Julián no me informó sobre estos hechos, ni antes, ni después de la inauguración del 21 de noviembre. No dijo nada. Recién me enteré del caso con las publicaciones de los diarios”, aseguró el general Orestes Vargas.