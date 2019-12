José Elice sobre financiamiento a candidatos: “Ese dinero no es de la Confiep”

El fiscal José Domingo Pérez interrogó este miércoles al magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón, quien, según los testimonios de dicho fiscal, habría sido director de la ONG Reflexión Democrática cuando esta entregó $ 20 mil a 23 candidatos al Congreso, 8 de los cuales eran fujimoristas.

Después de ello, el exoficial mayor del Congreso y ahora director de la mencionada ONG, José Elice aseguró que el fondo que reunieron no era de la Confiep “para que los beneficiarios no se enteren de qué empresarios habían aportado se utilizó a los gremios empresariales. Ese dinero no es de la Confiep”.

Elice sustento que se trató de una convocatoria a un concurso abierto con todas las fuerzas políticas relevantes de ese entonces. Participaron 100 candidatos a los que se les investigó y realizó entrevistas personales para que finalmente elijan 23 aspirantes. Los jurados fueron cuatro y no incluyeron a José Luis Sardón.

"Yo mismo me reuní con Pedro Pablo Kuczynski, me reuní con Ollanta Humala, me reuní con dos líderes de Perú Posible (que al final dijeron que no tenían la autoridad para tomar decisiones porque era muy difícil reunirse con Alejandro Toledo)”, declaró en una entrevista con RPP.

Los 23 postulantes al Congreso del 2011 fueron los que recibieron el pago de la publicidad de su campaña política, de acuerdo a José Elice “nadie recibió un centavo, nadie recibió dinero en efectivo ni a través de ningún medio donde se pueda transferir dinero a las personas. ¿Qué recibieron? El pago de su publicidad electoral”.

Asimismo, Elice comentó que en la ONG se contrataba una empresa especializada en revisar la validez y el correcto registro de las facturas que entregaban los medios de comunicación.

Además, los candidatos fueron asesorados por dos días sobre marketing político, de modo que pudieran utilizar correctamente el fondo que se les entregó