Candidatos al Congreso del PPC en Moquegua defienden a Lourdes Flores

El Partido Popular Cristiano (PPC) presentó ayer la lista de sus candidatos al Congreso por la región Moquegua. Se trata de César Caro Jiménez, Piedad Peñaranda Quintanilla y Martín Guevara Martínez. El último no se presentó.

Durante la presentación, César Caro defendió a la excandidata presidencial Lourdes Flores respecto a sus vínculos con el caso Odebrecht.

En febrero de este año, el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade, confirmó al fiscal Germán Juárez que el PPC habría recibido un total de US$ 250 000 para financiar la campaña de Flores en 2006. Caro señaló que Lourdes Flores dejó en claro que ella no recibió dinero de la empresa brasileña. Insistió en que como militante confía en que el partido no está manchado.

Caro y Piedad Peñaranda coincidieron en precisar que el PPC apuesta por iniciativas para mantener la economía social de mercado, además de las reformas judicial y política. También se apuesta por la seguridad ciudadana.