AAR sobre Domingo Pérez: "No lo habilita de usar tan importante cargo para venganzas”

El fiscal José Domingo Pérez interrogó a José Luis Sardón en el Tribunal Constitucional y a su salida dio unas declaraciones, donde manifestó que el magistrado fue director de Reflexión Democrática en el periodo 2004 - 2014 y que en la campaña electoral del 2011 se canalizó dinero de empresarios teniendo como beneficiarios a 8 candidatos fujimoristas.

Por su parte, el integrante del Tribunal Constitucional calificó como un absurdo estas declaraciones. Asimismo, detalló durante tres horas le explicó al fiscal sus funciones en la mencionada organización sin fines de lucro.

Además, añadió que no hubo ningún conflicto de interés en el fallo a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y evitó pronunciarse sobre el nuevo pedido de prisión preventiva que se resolverá este 26 de diciembre.

Para el periodista, existe un alineamiento por parte de Sardón con el fujimorismo, sin embargo, precisó que las declaraciones de Domingo Pérez solo han tergiversado la verdad.

“Lo que no debe ocurrir es que el fiscal Domingo Pérez tergiverse hechos para otros intereses (...) Puede estar muy molesto porque el señor Sardón voto a favor de Keiko Fujimori, pero no puede vengarse (...) No lo habilita de usar tan importante cargo que tiene para venganzas”, indicó.

Por último, indicó que estas declaraciones solo perjudican al fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

