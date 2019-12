La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, empleó su cuenta de Twitter para referirse sobre el fallecimiento de dos trabajadores del restaurante de comida rápida McDonald’s, sede Pueblo Libre.

Alexandra Porras Inga (18) y Gabriel Campos Zapata (19) fallecieron el domingo 15 cuando efectuaban labores de limpieza en el cierre de su turno de madrugada. Sufrieron una descarga eléctrica.

Verónika Mendoza criticó el comunicado de McDonald’s haciendo énfasis en que el restaurante llama a sus trabajadores como colaboradores.

Añadió que lo sucedido es una muestra de precarización laboral que sufren muchos jóvenes.

“No, señores de McDonald´s, Carlos Gabriel y Alexandra no eran sus ‘colaboradores’, eran trabajadores cuyos derechos laborales ustedes debieron respetar y que el Ministerio de Trabajo debió garantizar implementando políticas de salud y seguridad en el trabajo”, escribió.

“Lamentablemente este no es un caso aislado, es expresión de la precarización laboral que engorda las cuentas de grandes empresas que ‘kapturan’ el Estado para garantizar sus privilegios mientras los jóvenes ponen en riesgo o pierden sus vidas”, adicionó Verónika Mendoza.

A su turno, la candidata al Legislativo por Juntos por el Perú Alejandra Dinegro también utilizó su red social para comentar sobre el tema.

Relató que también pagó las consecuencias de trabajar de manera informal y que por ello lucha para que los derechos labores se mejoren.

“Lo que pasó con Alexandra y Gabriel es el terrorífico reflejo del sistema laboral. Los más grandes abusan de la necesidad de los más jóvenes. A los 11 años, yo pagué los costos de la informalidad y precariedad de Mesa Redonda, mi familia perdió todo por el incendio del 2001”, relató.

“Perder todo y tratar de recuperarlo, no es fácil. Por esa razón, vengo trabajando para que los derechos laborales de los jóvenes no sean violentados por jefes abusivos o funcionarios corruptos. Vengo investigando como socióloga, estos temas. He publicado dos libros al respecto”, agregó Dinegro.